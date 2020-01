La nuova Audi Q9 potrebbe arrivare nel 2020

Secondo la pubblicazione tedesca Auto Bild, Audi starebbe lavorando a un SUV di grandi dimensioni che si chiamerà Audi Q9 per affrontare direttamente la BMW X7 e la Mercedes-Benz Classe GLS. Sarebbe notevolmente più grande dell’attuale Q7 e avrebbe una terza fila di sedili che potrebbe effettivamente ospitare anche passeggeri adulti, proprio come le altre due auto. Mentre non ci sono altri dettagli su un’auto del genere, Auto Bild afferma che l’Audi Q9 potrebbe arrivare tra oggi e il 2022.

Secondo indiscrezioni entro fine anno potrebbe arrivare la nuova Audi Q9

Audi Q9 sarà chiaramente focalizzata sul mercato nordamericano. È molto probabile che il suo design abbia più elementi in comune con la Q8 che con la Q7, inclusa la silhouette in stile coupé, anche se il tetto non sarà così inclinato al fine di mantenere un buon posto per i passeggeri in terza fila.

Ci sono anche alcune speculazioni su una potenziale versione ad alte prestazioni. Si tratterebbe di un’Audi Q9 RS, simile alla BMW X7 M50i. Si dice che potrebbe contenere lo stesso V8 da 600 CV del nuovo RS6. Tuttavia al momento si attendono conferme ufficiali trattandosi solo di semplici indiscrezioni. Vedremo dunque se davvero nei prossimi mesi arriveranno notizie ufficiali su questo possibile futuro modello della casa automobilistica di Ingolstadt.

