La nuova BMW M8 Gran Coupé è già in produzione nello stabilimento di BMW a Dingolfing in Germania. Questo è un passaggio importante per il suo prossimo sbarco presso i concessionari. Il modello è stato presentato lo scorso ottobre e il suo debutto nella società avverrà imminente.

La nuova BMW M8 Gran Coupé è già in produzione a Dingolfing in Germania

Il lancio della nuova BMW M8 Gran Coupé avrà luogo al Los Angeles Auto Show 2019. Sarà il primo evento in cui la vettura della casa tedesca verrà mostrato in diretta ai media e al pubblico. Con il suo lancio, l’intera famiglia di modelli della Serie 8 avrà una variante sviluppata da BMW M. Una versione sportiva ad alte prestazioni che verrà posizionata come l’opzione top di gamma.

Qualche giorno fa le prime unità della Bmw M8 Gran Coupé hanno lasciato la catena di montaggio. Il suo arrivo presso i concessionari è previsto per il primo trimestre del prossimo anno. Dall’inizio saranno disponibili sia il modello base che la versione da competizione che offrono prestazioni superiori.

Per il suo sviluppo, la BMW Serie 8 Gran Coupé è stata presa come punto di partenza e, oltre ad avere un kit carrozzeria che gli conferisce un aspetto più aggressivo, ha un assemblaggio meccanico specifico che gli consente di ottenere prestazioni scandali per Amanti dell’adrenalina al volante. Si adatta anche a cerchi in lega da 20 pollici e può essere equipaggiato il pacchetto M Carbon .

Nel interno della M8 Gran Coupé troveremo spazio un ambiente che trasuda lusso e sportività. L’auto presenta sedili sportivi, il volante M rivestito in pelle e il cambio esclusivo di questa versione. Di altissimo livello la tecnologia presente a bordo. Il cuore della BMW M8 Gran Coupé è un motore benzina V TwinPower Turbo V8 da 4,4 litri M da 600 CV e 700 Nm di coppia massima.

La versione da competizione aumenta quella potenza a 625 CV. Il motore è associato a un cambio automatico M Steptronic a otto rapporti e un sistema di trazione integrale M xDrive. È in grado di accelerare da 0 a 100 km / h in 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 305 km / h.

Ti potrebbe interessare: Nuova BMW M2 CS: pubblicate in anteprima immagini e info sul nuovo modello da 444 CV

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.