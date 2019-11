La nuova Dacia Sandero avrà una versione ibrida

La terza generazione della Dacia Sandero porterà con sé novità molto importanti. La popolare utility di Dacia sarà completamente rinnovata e sarà preparata a dovere per poter ben figurare sul mercato nei prossimi anni. L’elettrificazione sarà finalmente una realtà. Dacia scommetterà sulla tecnologia ibrida. La nuova Sandero dunque sarà il suo primo modello ad essere elettrificato. Il lancio della nuova generazione di Dacia Sandero sarà l’inizio della transizione di Dacia verso la mobilità elettrica. La nuova Sandero porterà con sé tutta una serie di meccaniche elettrificate.

Il produttore rumeno scommetterà dunque sulla tecnologia ibrida (HEV). Lo scopo è adattarsi ai nuovi regolamenti sulle emissioni che stanno arrivando e che saranno più restrittivi. Dacia deve rendere Sandero un modello più efficiente, e ciò avverrà proprio attraverso l’elettrificazione. Una delle chiavi è la base del veicolo. Sarà supportato dalla piattaforma CMF-B, la stessa architettura utilizzata dalla nuova Renault Clio.

La piattaforma menzionata è compatibile con tutti i tipi di meccanica elettrificata. Ci saranno diversi livelli di elettrificazione. Il top sarà rappresentato da un motore ibrido non plug-in (HEV) che ruoterà attorno a un motore a benzina da 1,6 litri. Sarà una tecnologia derivata dalla versione E-Tech che presenterà presto la Renault Clio. Nella nuova Dacia Sandero sarà presente inoltre la cosiddetta “ibridazione soft”. Cioè, Dacia introdurrà anche la tecnologia semi-ibrida (MHEV) . Il marchio sta studiando se si tratterà di un sistema a 12 o 48 volt. In ogni caso, Sandero sarà la prima auto ibrida di Dacia. Infine segnaliamo che Il lancio della nuova Dacia Sandero è previsto per l’autunno 2020 in occasione del Motor Show di Parigi.

