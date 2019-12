La nuova Dacia Sandero sta arrivando: ecco cosa cambierà

Dacia continua a lavorare a pieno regime nello sviluppo della terza generazione di Dacia Sandero. Si tratta di un modello particolarmente atteso da appassionati e addetti ai lavori curiosi di conoscere come sarà la nuova versione di questa vettura particolarmente popolare dalle nostre parti. Dacia già da un po’ è al lavoro sulla nuova generazione di Sandero. Questo del resto è un progetto vitale per l’azienda rumena, poiché la vettura è, insieme alla Dacia Duster , uno dei suoi modelli più importanti. Come dimostrano le foto spia che abbiamo pubblicate sul web da varie testate nei giorni scorsi, il progetto è in fase piuttosto avanzata, quindi tutto indica che le scadenze stabilite dalla società per il debutto saranno rispettate.

La nuova Dacia Sandero sarà un’auto completamente nuova. Questo riguarderà sia il design esterno che la meccanica e la tecnologia. Il design subirà un’importante evoluzione, ma i legami con il modello attuale non verranno interrotti. Il veicolo sarà supportato dalla piattaforma CMF-B , un’architettura utilizzata, tra gli altri modelli, dalla nuova Renault Clio. L’uso di questa architettura è la chiave per mantenere dimensioni simili al modello attuale e per offrire una cabina più spaziosa e un bagagliaio più generoso. Inoltre, essendo una piattaforma di nuova generazione, sarà compatibile con tutti i tipi di meccanica.

Rispetto al modello in uscita dal punto di vista della tecnologia a bordo, ci saranno notevoli progressi, specialmente nella sezione connettività. La nuova Dacia Sandero disporrà un nuovo sistema di infotainment. E sebbene ci saranno più sistemi di sicurezza, non dovremmo aspettarci un lungo elenco di sistemi di assistenza alla guida. L’elettrificazione raggiungerà la gamma del nuovo Sandero attraverso la tecnologia semi-ibrida di 12 e 48 volt. Ora, la grande novità sarà, senza dubbio, una versione ibrida (HEV) ereditata dall’e-Teche. Non mancheranno ovviamente i motori diesel e benzina. Il debutto della nuova Sandero dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate.

