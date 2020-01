La nuova Ford Mondeo sarà un crossover?

Ford sostituirà la Mondeo con un nuovo modello caratterizzato da uno stile più crossover, secondo la rivista britannica Autocar. Il futuro dell’auto più grande della Ford è stato messo in discussione a causa del calo delle vendite nel segmento di medie dimensioni in Europa con gli acquirenti che sono ormai passati in massa a SUV e crossover. Negli Stati Uniti la casa americana sta eliminando gradualmente la sua vettura di medie dimensioni Fusion, aggiungendo alla speculazione che anche la Mondeo sarebbe stata interrotta.

Autocar ha affermato che la nuova Ford Mondeo avrebbe avuto spunti di stile crossover ma che è improbabile che fosse classificata come un vero e proprio SUV. La rivista ha citato fonti Ford che affermano che il modello continuerà ad avere modelli di autovettura a tre o a cinque porte e station wagon. La nuova generazione di Mondeo è stata menzionata in un catalogo per componenti Ford visto da Autocar. Da allora il catalogo è stato aggiornato per rimuovere il riferimento al nuovo modello. La data di lancio dell’auto prevista è il terzo trimestre del 2021.

Mondeo è attualmente costruito nello stabilimento Ford a Valencia in Spagna, insieme al SUV compatto Kuga e ai minivan S-Max e Galaxy. Il nuovo Mondeo potrebbe essere abbastanza spazioso da sostituire i minivan S-Max e Galaxy, ha detto Autocar . S-Max e Galaxy sono gli ultimi due minivan venduti da Ford in Europa dopo aver interrotto il piccolo B-Max e il compatto C-Max negli ultimi due anni.

