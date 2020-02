La nuova Hyundai i20 è stata svelata

Le immagini della nuova Hyundai i20 sono apparse online prima del suo debutto ufficiale che avverrà al salone di Ginevra 2020 del mese prossimo, mostrando i risultati di una significativa revisione dello stile. Il modello sembra rimanere fedele a quanto visto con le prime foto spia e i rendering che abbiamo visto in precedenza, con un design più aggressivo rispetto al suo predecessore e un front-end modellato sul suo fratello minore i10. Nella parte anteriore troviamo enormi fari angolari che si combinano perfettamente con una griglia esagonale molto sorprendente e distintiva.

Nonostante il miglioramento della parte anteriore, ciò che ci attrae di più è la parte posteriore. Se diamo uno sguardo al profilo del modello ci rendiamo conto che il design è diventato molto più nitido e sportivo.

Secondo le prime indiscrezioni, l’offerta meccanica sarà composta da un motore atmosferico da 1,2 litri e 84 CV che sarà seguito da un propulsore turbo T-GDI 1,0 in diversi livelli di potenza -100 e 120 CV. Alcune indiscrezioni indicano una possibile variante N-Line con un aspetto più sportivo e una versione i20 N – che monterebbe un’unità turbocompressa da 1,6 litri che potrebbe toccare i 200 CV. Al momento invece nessuna immagine è trapelata degli interni del nuovo modello di Hyundai.

Maggiori dettagli sulla nuova Hyundai i20 li avremo in occasione del suo debutto internazionale che come abbiamo detto poc’anzi avverrà in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra, evento che si terrà agli inizi del prossimo mese di marzo. Vi terremo aggiornati se arriveranno ulteriori informazioni sulle specifiche di questo modello.

