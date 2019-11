La nuova Jaguar F-Type ha già una data di presentazione

Tutto è pronto per il lancio della nuova Jaguar F-Type. L’iconica Jaguar sportiva subirà un importante aggiornamento che le permetterà di recuperare il ritardo per continuare a combattere in una nicchia di mercato davvero elitaria. La vettura dunque rilascerà importanti novità. C’è già una data per il suo debutto. Jaguar ha pubblicato un breve video teaser in cui ci invita a segnare sui nostri calendari il 2 dicembre 2019 . Questa è la data in cui verrà presentata la nuova Jaguar F-Type. Il rinnovo riguarderà entrambe le varianti del corpo. Il modello britannico sarà disponibile nelle varianti Coupé e Roadster.

Per prima cosa troveremo una nuova immagine. La nuova Jaguar F-Type rilascerà un design più moderno e dinamico. Adotterà le caratteristiche del nuovo linguaggio di design che Jaguar sta applicando ai suoi nuovi modelli. I cambiamenti saranno particolarmente evidenti davanti e dietro.

Sebbene la vettura differisca, in una certa misura, dal resto della gamma, possiamo prendere come riferimento la Jaguar XE o la XF. Sia la griglia che i gruppi ottici saranno uno degli elementi più distintivi di questo modello. E a livello tecnologico ci saranno importanti progressi. La Jaguar F-Type 2020 sarà un veicolo più connesso e avrà nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Supportati da una piattaforma in alluminio, gli ingegneri Jaguar hanno apportato varie modifiche all’allestimento del telaio per migliorare la messa a punto e, quindi, migliorare il comportamento del veicolo. A livello meccanico ci saranno anche grandi innovazioni, dal momento che verrà rilasciato un motore a benzina V8 da 4,4 litri a benzina di origine BMW che supererà la barriera dei 500 CV.

