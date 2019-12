La nuova Mercedes-Benz GLA è stata svelata

Mercedes ha svelato online nelle scorse ore la sua nuova Mercedes-Benz GLA di seconda generazione con l’obiettivo di dare serio filo da torcere ad avversari del calibro di Audi Q2 e Ford Focus Active e BMW X1. Secondo Mercedes , il nuovo GLA è più alto del suo predecessore di oltre 10 cm ed ha dunque un aspetto più da suv rispetto al suo predecessore. Nel complesso, tuttavia, sembra ancora una berlina compatta sollevata.

Tornando alle sue dimensioni, la nuova Mercedes-Benz GLA è lunga 4.410 mm, larga 1.834 mm, alta 1.611 mm e ha un passo lungo 2.729 mm. È più corta di 4 mm, più larga di 30 mm e più alta di 104 mm rispetto al suo predecessore, mentre l’interasse è cresciuto di 30 mm. Oltre ad avere un po’ meno spazio per la testa posteriore e spazio per le gambe anteriori, la nuova Mercedes GLA 2021 è un’auto più spaziosa di prima. Lo spazio per le gambe posteriore è persino cresciuto di 116 mm, il che non è assolutamente male.

Mercedes afferma che questo è il “fratello più orientato allo stile di vita della GLB” e, secondo i calcoli della casa automobilistica tedesca, la GLA diventerà uno dei suoi modelli compatti più popolari, per tutto il suo ciclo di vita, secondo solo alla Classe A. “Il lancio della nuova Mercedes-Benz GLA segna il culmine di un completo rinnovamento della nostra famiglia di auto compatte”, ha affermato il dirigente marketing e vendite Daimler, Britta Seeger. “L’elevata domanda per i nostri SUV dimostra che qui possiamo offrire il modello giusto per tutti i nostri clienti. Riflettendo sulla domanda dei clienti, questi includono due modelli fuoristrada, il GLB e il GLA, che si completano perfettamente a vicenda: il GLB è il rappresentante più funzionale e spazioso della nostra famiglia di classe compatta, mentre il nuovo GLA è posizionato come suo fratello sportivo e come SUV orientato allo stile di vita. ”

All’interno, i clienti possono optare per due varianti del famoso display indipendente Mercedes: due display da 7 pollici o due da 10,25 pollici, alimentati dal sistema MBUX di Mercedes che offre anche un display head-up a colori, navigatore satellitare con realtà aumentata, controllo vocale e molto altro. Nel frattempo, il pacchetto di assistenza alla guida disponibile include: Assistenza attiva alla distanza DISTRONIC, Assistenza attiva allo sterzo, Assistenza attiva al limite di velocità, Regolazione della velocità basata sul percorso, Assistenza al mantenimento della corsia, Assistenza attiva al punto cieco, Assistenza attiva alla frenata con traffico trasversale funzione e il sistema PRE-SAFE Plus.

