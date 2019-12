La nuova Mercedes CLA avrà la versione PHEV

La gamma della nuova Mercedes CLA sarà elettrificata ad alto livello con l’introduzione di una versione ibrida plug-in molto interessante. Ci riferiamo ad una versione che sarà disponibile entro il 2020. Si tratterà di una versione ibrida plug-in che riceverà il nome commerciale di Mercedes CLA 250 e. Ciò sarebbe dimostrato dalla presenza di alcune foto spia apparse sul web nelle scorse ore che sarebbero state scattate nel nord Europa. A prima vista le auto immortalate in Scandinavia sembrano essere uguali in tutto e per tutto alle versioni con motori a combustione.

In realtà però entrambi indossano adesivi gialli che identificano un prototipo con meccanica elettrificata. Inoltre, una piccola striscia adesiva nera copre il badge 250 e che identificherà queste versioni. Per quanto riguarda il motore, si vocifera che questo modello disporrà dello stesso propulsore già visto nella nuova Mercedes Classe A e cioè il motore a benzina a quattro cilindri da 1,3 litri. Questo propulsore sarà in grado di sviluppare 160 CV e 250 Nm e agirà in combinazione con un motore elettrico da 75 kW.

Il veicolo di Mercedes debutterà nel corso del 2020

Questo motore sarà in grado di garantire alla nuova Mercedes CLA PHEv una potenza complessiva di 218 CV e 450 Nm di coppia massima. Il motore elettrico sarà alimentato da una batteria agli ioni di litio da 15,6 kWh. L’autonomia in modalità esclusivamente elettrica di questo veicolo dovrebbe avvicinarsi di molto ai 65 chilometri secondo il ciclo WLTP. Maggiori dettagli su questo veicolo dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020. Ricordiamo che il suo sbarco in concessionaria avverrà entro la fine del 2020 mentre il suo debutto entro la metà del prossimo anno.

