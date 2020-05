La nuova Mercedes Classe C mostrata in un video spia

Un’unità del prototipo della nuova Mercedes Classe C è stata avvistata con molto meno camuffamento rispetto ai precedenti avvistamenti rivelando più dettagli della parte anteriore, un altro passo verso il suo debutto visto che l’auto sarà in vendita nella primavera del 2021. Entro un anno, la nuova generazione della Classe C dovrebbe dunque sbarcare in concessionaria. Mercedes ha più di un centinaio di prototipi in giro per il mondo, che stanno eseguendo diversi test, con più o meno mimetizzazione. Questa unità di prova è stata immortalata in un breve video registrato nei dintorni del centro tecnico di Sindelfingen in Germania.

Un’unità del prototipo della nuova Mercedes Classe C è stata avvistata con molto meno camuffamento in Germania

Il frontale di questo prototipo della nuova Mercedes Classe C mostra più chiaramente il design che offrirà tra pochi mesi, con fari orizzontali molto nitidi, che dispongono di luce di marcia diurna sul bordo superiore, una stringa LED che funge anche da indicatore. La griglia adotta un design esteso molto ampio con tre sottili barre cromate, mentre la parte inferiore del paraurti presenta un pezzo continuo con una dimensione maggiore delle prese d’aria alle estremità. Senza modifiche da dietro, la Classe C basa il suo design su quello della nuova Classe S , una strategia usata a lungo ma che dovrebbe servire per continuare il successo di questa generazione.

Anche l’interno e le tecnologie di sicurezza e comfort derivano direttamente dall’ammiraglia della casa automobilistica tedesca, due modelli del marchio di punta che ci aspettiamo di vedere nella seconda metà dell’anno già completamente scoperti. Nel caso della Classe C, avrà una nuova generazione di motori a benzina e diesel, a quattro cilindri con tecnologia 48 Volt, già conformi allo standard Euro 7.

Ti potrebbe interessare: Verstappen farebbe altrettanto o meglio di Hamilton alla Mercedes secondo Ecclestone

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube