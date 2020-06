La nuova Mercedes E 63 S sarà svelata a breve

Dopo la presentazione dell’aggiornamento della Mercedes Classe E, è la volta della sua variante più sportiva, la nuova Mercedes-AMG E 63 S, che riceverà lo stesso aggiornamento estetico e tecnico delle altre versioni che compongono la gamma regolare della berlina tedesca. La Mercedes Classe E Berlina e la Classe E coupè sono state presentate all’inizio dello scorso marzo, quindi l’arrivo in seguito della loro variante firmata da Mercedes-AMG è il passo logico nel programma di rilascio dell’azienda tedesca, sebbene sicuramente la crisi causata dal coronavirus abbia ritardato un po’ il suo lancio. Ciò avverrà questa settimana, durante un evento che verrà trasmesso online e la società ha già confermato la data e l’ora della presentazione.

La nuova Mercedes-AMG E 63 S sarà svelata domani 18 giugno, ecco un nuovo teaser

Come confermato dalla casa di Stoccarda, le nuove versioni AMG della Classe E saranno i protagonisti eccezionali di un evento online in cui verranno annunciate alcune novità del marchio tedesco ancora in fase di sviluppo. Questo evento si svolgerà domani, giovedì 18 giugno , alle 14:00 GMT e sarà presentato da Drummond Jacoy, uno dei responsabili dello sviluppo di Mercedes-AMG. Puoi seguirlo attraverso questa pubblicazione, perché quello stesso giorno ti offriremo uno spazio appositamente abilitato per vederlo dal vivo.

Per il momento, il marchio tedesco ha presentato una breve immagine della versione più potente, la Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC +, in cui sono visibili solo una parte dell’emblema posteriore e l’estremità interna dell’ottica posteriore . Questi hanno una grafica leggermente diversa da quella della nuova Classe E, ma che mantengono ancora il loro design orizzontale.

Queste versioni AMG continueranno a assemblare il solito motore V8 twin-turbo da 4,0 litri che sarà disponibile in due versioni. Da un lato, lo standard E 63, con una potenza di 517 CV, e dall’altro, la versione E 63 S, la cui potenza meccanica arriva fino a 612 CV. In entrambi i casi troviamo la tecnologia EQ Boost a 48 volt del marchio tedesco e lo stesso schema di trasmissione, con il cambio automatico a doppia frizione a 9 rapporti e il sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC +.

