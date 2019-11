La nuova Mercedes-Maybach GLS è realtà: ecco le novità

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC rappresenta una nuova forma di lusso nel segmento SUV. Questo modello estende il portafoglio del marchio Mercedes-Maybach combinando il design della carrozzeria e la base tecnica della GLS con il lusso di una berlina di classe superiore. Gli interni spaziosi con materiali di altissima qualità e un isolamento acustico estremamente efficace creano un’atmosfera di benessere elegante e simile a un bozzolo. Dalla loro posizione di seduta piacevolmente elevata, grazie alle tende a rullo a comando elettrico sui due finestrini posteriori, i passeggeri possono decidere da soli quanto dell’ambiente circostante vogliono vedere. Le sospensioni AIRMATIC incluse di serie o le sospensioni completamente attive opzionali con E-ACTIVE BODY CONTROL tengono efficacemente a bada i dossi stradali.

Mercedes-Maybach GLS ha finalmente debuttato

Per la prima volta esiste un programma di guida Maybach dedicato che garantisce un comfort ancora maggiore nella parte posteriore della nuova Mercedes-Maybach GLS. Anche l’accesso e l’uscita sono molto comodi: quando le porte vengono aperte, il veicolo viene leggermente abbassato e una pedana illuminata emerge rapidamente e silenziosamente sul lato di accesso o di uscita. Le pedane sono realizzate in alluminio anodizzato. Il motore V8 con una cilindrata di quattro litri, che può sviluppare 410 kW (558 CV) e 730 Nm di coppia, è una variante del motore sviluppata esclusivamente per Maybach e muove l’auto in modo discreto e potente.

Il motore è combinato con il sistema EQ Boost a 48 volt. La Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC entrerà nel mercato nella seconda metà del 2020. Il motore V8 con una cilindrata di quattro litri, che può sviluppare 410 kW (558 CV) e 730 Nm di coppia, è una variante del motore sviluppata esclusivamente per Maybach e muove l’auto in modo discreto e potente. Il motore è combinato con il sistema EQ Boost a 48 volt.

La stella Mercedes-Benz sormonta il cofano in modo classico, mentre i sottili montanti cromati verticali della griglia del radiatore Maybach creano un effetto gessato. Le efficaci luci cromate intorno ai finestrini laterali e gli inserti cromati nei pannelli del davanzale laterale conferiscono dignità ed eleganza al profilo. Le ruote da 22 o 23 pollici sono state sviluppate esclusivamente per questo modello, con la versione da 23 pollici che riprende il tema gessato. Gli elementi di rivestimento del tubo di scappamento con una piccola nervatura a croce sottolineano l’identità del modello come una Mercedes-Maybach. Lo stesso vale per l’emblema del marchio, che è posizionato in vari punti come sul montante D. Come caratteristica speciale specifica di Maybach, la vernice bicolore è prevista in otto diverse ed eleganti combinazioni di colori.

Un’altra caratteristica accattivante della Mercedes-Maybach GLS sono le pedane che si estendono elettricamente. Consentono di accedere e lasciare la posizione di seduta elevata sia comoda che sicura. Con le superfici in alluminio anodizzato allacciate con strisce di gomma nera, illuminate al buio e particolarmente ampie nell’area delle porte posteriori, assicurano un aspetto visivo molto speciale. Quando si trovano in posizione retratta, le pedane sono nascoste dietro i pannelli del davanzale laterale. Se viene aperta una porta posteriore, la pedana sul lato interessato oscilla automaticamente in posizione in circa un secondo. Questa impostazione predefinita può essere modificata utilizzando un menu speciale nel sistema di infotainment MBUX. Nell’interesse di spaziosità nella parte posteriore, la Mercedes-Maybach GLS è disponibile solo con due file di sedili.

La dotazione comprende: sedili di lusso, in pelle e reclinabili

Gli interni della Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC sono già decisamente lussuosi di serie. I due sedili posteriori esterni possono essere convertiti elettricamente in sedili reclinabili. Le aree imbottite e il cruscotto sono rifiniti di serie in pregiata pelle nappa, con una gamma di ulteriori cuscini e rivestimenti interni in pelle disponibili su richiesta. Un tettuccio panoramico scorrevole / inclinabile panoramico ad apertura elettrica con tenda avvolgibile opaca è di serie, così come i sedili per massaggi climatizzati. Ottenibile su richiesta speciale, la console centrale fissa trasforma la vettura in una spaziosa quattro posti la cui parte posteriore è adatta sia per il lavoro che per il relax. Questa console è disponibile con tavoli allungabili e pieghevoli, persino un frigorifero con spazio per bottiglie di champagne. Per questa gamma sono disponibili flute di champagne in argento adatte.

