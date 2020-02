La nuova Nissan Qashqai abbandonerà per sempre i diesel?

La nuova Nissan Qashqai, che uscirà entro la fine del 2020, potrebbe abbandonare del tutto i diesel. Il celebre magazine automobilistico inglese AutoExpress riferisce che i motori a gasolio, saranno sostituiti da sistemi di propulsione elettrificati. Uno di questi presenterà la tecnologia ePower di Nissan e l’altro dovrebbe essere un ibrido plug-in di Mitsubishi, l’altro partner dell’Alleanza con Renault. La casa automobilistica giapponese deve ancora perfezionare ulteriormente i propulsori secondo Ponz Pandikuthira, vicepresidente responsabile della pianificazione del prodotto in Europa. “Stiamo studiando la tecnologia ePower per l’Europa.

La differenza più grande quando si utilizzano questi veicoli con generatore a bordo è la guida in autostrada. A quelle velocità, si finisce per esaurire la batteria molto rapidamente, quindi il range extender deve lavorare molto duramente per mantenere l’energia in corso e quindi esce dalla sua gamma di efficienza. ” La messa a punto dei nuovi propulsori consentirà a Nissan di ridurre le emissioni complessive di CO2. La nuova Nissan Qashqai dovrebbe inoltre vantare ulteriori aggiornamenti al sistema di guida semi autonomo ProPilot. Alcuni credono che l’atteso SUV di Nissan uscirà già al Salone dell’Auto di Parigi di quest’anno, evento che si terrà ad ottobre, ma in proposito non c’è ancora alcuna conferma ufficiale. Maggiori dettagli su questo atteso modello dovrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

