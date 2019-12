La nuova Nissan Qashqai dirà addio al diesel

La nuova Nissan Qashqai, attualmente in fase di sviluppo, porterà con sé notizie molto importanti. Il modello è sicuramente uno di quelli più attesi nel prossimo anno. E’ stato infatti confermato che il celebre crossover giapponese, con la nuova generazione che sarà presentata presumibilmente a settembre, dirà addio ai motori diesel. Gianluca de Ficchy, presidente di Nissan Europe, sottolinea il calo delle vendite di auto diesel in Europa. Pertanto, la società deve adattarsi ai nuovi tempi. De Ficchy vuole che oltre il 40% delle vendite di Nissan in Europa corrisponda a veicoli elettrificati per l’anno 2022. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il marchio farà una vera offensiva introducendo un’intera serie di auto ibride.

La nuova Nissan Qashqai molto probabilmente non avrà nella sua gamma alcuna versione diesel

Nissan offrirà due sistemi ibridi nella nuova Nissan Qashqai. Da un lato avremo una versione ibrida plug-in che sfrutterà la tecnologia del partner Mitsubishi e, dall’altro, verrà usata la tecnologia e-Power di Nissan che arriverà finalmente sul mercato europeo.

Questa in pratica permetterà al veicolo della casa automobilistica giapponese di muoversi utilizzando l’energia elettrica con il motore a combustione che serve solamente a ricaricare la batteria del propulsore elettrico.

Maggiori dettagli sulla nuova generazione di Nissan Qashqai li avremo già a partire dai primi mesi del prossimo anno. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno novità importanti su questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se’ nel mondo dei motori.

