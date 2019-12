La nuova Opel Insignia si trasformerà in un crossover?

In tanti si domandano quelle che saranno le novità per la futura Opel Insignia. Il nuovo modello è atteso secondo indiscrezioni per il 2022. A seguito della fusione tra Fiat Chrysler e PSA, il destino di molti modelli del gruppo francese rimane in sospeso. Uno di questi è proprio la Insignia. Secondo indiscrezioni è possibile che il modello venga confermato ma che possa notevolmente cambiare rispetto alla situazione attuale.

Secondo indiscrezioni la nuova Opel Insignia potrebbe arrivare nel 2022 e diventare un crossover

Si dice infatti che la nuova Opel Insignia possa trasformarsi nel 2022 in un vero e proprio crossover. L’idea sarebbe quella di seguire la stessa linea intrapresa per sostituire la Mondeo, un modello con un ampio spazio interno ma che non deve avere un’altezza troppo elevata per non fare concorrenza alla Grandland X. Si tratterà dunque di un prodotto che sarà più vicino a DS 5 e che verrà offerto con una gamma di motori tradizionale e ibridi plug-in.

A quanto pare un piano segreto per la nuova Opel Insignia sarebbe già da qualche tempo sul tavolo della casa tedesca. Al momento però mancherebbe ancora l’ok da parte di PSA. La nuova Opel Insignia sorgerà sulla piattaforma EMP2 del gruppo PSA. Maggiori dettagli sul futuro di questo modello dovrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno novità importanti sul futuro dell’Insignia.

