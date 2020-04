La nuova Opel Vivaro-e sarà in vendita in estate

Opel si prepara al lancio commerciale della nuova Opel Vivaro-e, la versione elettrica del celebre modello. Sviluppato in stretta collaborazione con PSA, il marchio annuncia l’apertura degli ordini per la prossima estate, con due livelli di massima autonomia e stili di carrozzeria diversi. Opel ha annunciato diversi corpi e lunghezze disponibili, sebbene abbia specificato che il carico massimo consentito sarà di 1.275 chilogrammi, solo 130 chilogrammi in meno rispetto al limite che offre una variante della Vivaro equipaggiata con un motore diesel da 2,0 litri.

Esteticamente, questo furgone elettrico non presenta variazioni con le versioni a combustione, oltre al nuovo coperchio sull’ala anteriore sinistra con la spina di ricarica della batteria. Nemmeno all’interno, sebbene il quadro strumenti mostri due orologi analogici con informazioni sul livello di potenza e sul livello di potenza dal gruppo propulsore, proprio come il display della console centrale mostra informazioni aggiuntive.

Opel ha montato un motore elettrico da 100 kW, equivalente a 136 CV, sull’assale anteriore e lo ha associato a una batteria agli ioni di litio che può essere composta da 18 o 27 moduli, il che significa variare la capacità tra 50 e 75 kWh e quindi, la massima autonomia che oscilla tra 230 e 330 chilometri.

Inoltre, la velocità massima della nuova Opel Vivaro-e è stata limitata a 130 km / h in cerca di un’ulteriore estensione della durata della batteria di questa alternativa per la mobilità sostenibile. La nuova Vivaro-e può ricaricare la batteria in un punto di ricarica rapida con corrente continua di 100 kW, il che significa che l’ 80% della capacità della batteria da 50 kWh viene raggiunta in 30 minuti e 45 di 75 kWh . A bordo ha un caricabatterie da 11 kW.

