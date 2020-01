La nuova Porsche 911 GT3 presentata in anteprima nella pubblicità del Superbowl

La nuova Porsche 911 GT3 di prossima generazione è stata vista senza travestimenti – e il marchio stesso è responsabile della sua anteprima anticipata. L’auto sportiva incentrata sulla pista può essere brevemente vista sullo sfondo della pubblicità del Superbowl di Porsche del 2020, pubblicata online nel fine settimana. Sebbene siano solo rapidamente visibili, gli spunti di stile GT3 rivelatori sono chiari da vedere, tra cui la grande ala posteriore fissa, splitter e diffusore e le classiche ruote GT3 con bloccaggio centrale.

L’avvistamento aggiunge ulteriore credibilità alle voci secondo cui l’auto potrebbe essere una sorpresa svelata al salone di Ginevra del 2020 a marzo, insieme al nuovo 911 Turbo che sarà confermato nelle prossime settimane. Ulteriori dettagli devono ancora essere rivelati, ma sappiamo che il motore a sei cilindri da 4,0 litri pesantemente revisionato della 911 Speedster sarà trasferito ai futuri modelli GT poiché la divisione GT di Porsche persiste con motori aspirati naturalmente.

Il capo di GT Andreas Preuninger ha dichiarato: “Abbiamo investito nel futuro con questo motore. Non posso commentare progetti futuri, ma saremmo stupidi a non riutilizzare questo motore da qualche parte. La nostra filosofia nelle auto GT è rimanere naturalmente aspirati. Vogliamo mantenere quel motore per il futuro ed è per questo che abbiamo fatto uno sforzo tremendo per ottenere il motore giusto senza togliere emozioni e prestazioni. “

Preuninger ha rifiutato di rivelare quali modelli avrebbero utilizzato il motore aggiornato, ma una forte probabilità è che si tratti della nuova Porsche 911 GT3 di prossima generazione . I prototipi recentemente spiati al Nürburgring Nordschleife hanno emesso il lamento rivelatore di un motore ad alto regime privo di turbocompressore, aggiungendo ulteriore peso alla speculazione.

