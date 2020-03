La nuova Porsche Macan completamente elettrica sta per arrivare

Porsche sta applicando gli ultimi ritocchi a una nuovissima versione completamente elettrica della sua auto più venduta: Porsche Macan. Dalla sua introduzione nel 2014, il SUV è stato un enorme successo per l’azienda tedesca, con circa 100.000 esemplari venduti in tutto il mondo l’anno scorso. Ma dopo una sola generazione Porsche revisionerà radicalmente il modello, che dovrebbe essere sostituito entro i prossimi 18 mesi. Questo veicolo è destinato a diventare completamente elettrico, senza una nuova edizione a benzina pianificata.

Porsche Macan elettrica è vicina al suo debutto: ecco come sarà

La chiave per lo sviluppo della nuova Porsche Macan è una nuova architettura elettrica chiamata Premium Platform Electric (PPE) che supporterà i veicoli più grandi e con guida più elevata del gruppo Volkswagen. La decisione di rivedere radicalmente la nuova auto più popolare dell’azienda è considerata una decisione rischiosa, visti i veicoli elettrici relativamente piccoli, ma in crescita, che attualmente detengono quote di mercato in tutto il mondo. Quindi, per contrastare la resistenza degli acquirenti che potrebbero non desiderare una Macan elettrica, Porsche continuerà a vendere il SUV esistente insieme alla nuovissima versione.

Porsche Macan sarà il primo veicolo a utilizzare la nuova piattaforma PPE, ma l’idea della casa tedesca è quella di lanciare sul mercato anche altre versioni completamente elettriche delle auto presenti nella sua gamma. La Macan elettrica adotterà un approccio evolutivo al suo nuovo design, dato che il veicolo sarà venduto insieme al modello di oggi. Saranno adottati elementi di design del Taycan, come la parte anteriore oscurata e i fari a LED scavati, il che significa che il SUV sarà identificabile come un modello elettrico. Tuttavia, è improbabile che la forma e la silhouette della Macan elettrica cambino molto rispetto a quella della versione a benzina. La piattaforma elettrica consentirà a Porsche di ripensare totalmente il design della cabina e il pavimento piatto dovrebbe liberare molto più spazio all’interno per i passeggeri.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube