La nuova Range Rover Crossover arriverà sul mercato nel 2021

Land Rover lancerà la nuovissima Range Rover Crossover nel 2021. La vettura si baserà sulla piattaforma MLA della Range Rover di ultima generazione e sarà offerta con una gamma di motori che comprenderà ibridi, versioni completamente elettriche, plug-in e ibridi ibridi. La nuova Range Rover Crossover sarà costruita nello stabilimento di Jaguar Land Rover a Castle Bromwich. Alcune immagini trapelate in rete mostrano che il veicolo sarà il modello più basso ed elegante che l’azienda abbia mai prodotto, con una linea del tetto posteriore abbassata, un parabrezza fortemente inclinato e fari a LED sottili.

Il veicolo segnerà una svolta per Land Rover, in quanto sarà un’auto che metterà il design, il comfort su strada e il lusso prima delle prestazioni fuoristrada. Parlando dell’idea di un crossover Range Rover incentrato sulla strada, il direttore del design di Land Rover, Gerry McGovern, ha dichiarato: “Per me, ciò che abbiamo effettivamente dimostrato è la capacità del marchio di allungarsi ed essere diverso. Siamo sempre stati abbastanza pionieristici. Lasciatemi dire così: se aziende come Bentley e Rolls-Royce possono fare un SUV, perché Land Rover o Range Rover non possono fare un’auto di lusso? ”.

La sua piattaforma MLA può ospitare due motori elettrici (uno su ciascun asse), dando alla vettura la trazione integrale. A causa delle sue dimensioni più ridotte, la nuova Range Rover Crossover presenterà una batteria più piccola rispetto all’unità da 100kWh prevista per la Range Rover completamente elettrica full-size, ma il peso a vuoto più basso del crossover dovrebbe fornire un’autonomia simile di circa 500 km.

I piani di elettrificazione ad ampio raggio di Land Rover non finiranno con questo crossover. L’azienda ha anche preventivato una flotta di nuovi modelli ibridi plug-in che inizieranno con l’ultima Evoque. Questa utilizzerà un nuovo motore Ingenium a tre cilindri da 1,5 litri abbinato a un piccolo motore elettrico. Lo stesso propulsore ibrido sarà progettato anche per Discovery Sport, che dovrebbe arrivare il prossimo anno, poco dopo l’Evoque.

