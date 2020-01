La nuova Seat Leon è trapelata online prima della presentazione

La nuova Seat Leon è stata parzialmente rivelata in nuove immagini pubblicate online prima della sua inaugurazione ufficiale oggi. Le foto sono state pubblicate dall’utente CochesPias di Instagram e mostrano le estremità anteriore e posteriore del rivale della Ford Focus completamente senza veli. I dettagli visibili includono un design della griglia anteriore angolare che rispecchia quello del grande SUV Tarraco e la barra della luce posteriore orizzontale mostrata nelle immagini di anteprima ufficiali rilasciate da Seat.

La nuova auto ottiene una striscia di illuminazione a tutta lunghezza sul portellone che riprende quella di Seat El Born EV, un nuovo design del badge posteriore rispetto all’auto in uscita e il ritorno dei fari a LED completi. La nuova Seat Leon è inoltre destinato a ottenere la nuova illuminazione ambientale in cabina. L’auto di segmento C otterrà un sistema di infotainment più avanzato – che può aggiornare mappe, app e funzionalità via etere – simile a quello offerto nella Volkswagen Golf Mk8 .

L’ex amministratore delegato di Seat, Luca de Meo, a proposito di questo modello aveva dichiarato: “Per due anni, abbiamo lavorato su quello che sarà il miglior sistema di infotainment disponibile sul mercato il prossimo anno, a partire da Leon”. La nuova Seat Leon utilizzerà ancora una volta la piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen. Si tratta però di una versione significativamente aggiornata condivisa con il Mk8 Golf lanciato di recente .

