La nuova Skoda Octavia ottiene cinque stelle nel test Euro NCAP

Il massimo dei voti per la nuova Skoda Octavia: la quarta generazione del best seller globale di ŠKODA ha ottenuto un punteggio massimo di cinque stelle nel programma europeo indipendente di valutazione delle nuove auto (Euro NCAP). Questo rende Octavia uno dei modelli compatti più sicuri sul mercato. Il suo punteggio dell’88 per cento per la protezione degli occupanti bambini lo colloca tra i migliori in assoluto dei veicoli testati fino ad oggi. Il suo eccezionale risultato complessivo continua la tradizione dei punteggi massimi per i veicoli ŠKODA in quello che è il test di riferimento per la sicurezza in caso di incidente, seguendo le orme dei precedenti veicoli a cinque stelle come i modelli SUV Kodiaq e Karoq, il compatto Scala e il SUV Kamiq City.

Christian Strube, membro del consiglio di amministrazione di ŠKODA AUTO per lo sviluppo tecnico, afferma: “Siamo molto contenti del punteggio di prova Euro NCAP a cinque stelle per la nuova Skoda Octavia. Lavoriamo duramente per portare la sicurezza attiva e passiva dei nostri veicoli a livelli sempre più elevati e fornire agli utenti della strada la massima protezione. Negli ultimi anni, tutti i nostri nuovi modelli hanno ottenuto il punteggio massimo in questo test di riferimento per la sicurezza in caso di incidente. Preceduta da Scala e Kamiq, la nuova Octavia è il terzo modello ŠKODA ad aver raggiunto questo punteggio massimo nel 2019. L’attrezzatura di sicurezza completa della nuova generazione è ancora una volta integrata da numerosi sistemi di assistenza che fino ad ora erano generalmente riservati a classi di veicoli superiori. ”

Il punteggio massimo a cinque stelle che la nuova Skoda Octavia ha ottenuto nei test di sicurezza e crash del Programma europeo di valutazione delle auto nuove (Euro NCAP) completo si applica anche alla versione wagon di Octavia. Il modello ha funzionato particolarmente bene nel campo della protezione dei minori. Segnando l’88% dei punti disponibili, Octavia ha ottenuto uno dei migliori risultati di sempre, così come i suoi sistemi di assistenza, segnando il 79% dei punti massimi disponibili. Nella categoria Protezione degli occupanti degli adulti, Octavia ha segnato il 92% di tutti i punti possibili.

Tra i numerosi sistemi di assistenza disponibili nella nuova Octavia, Collision Avoidance Assist, Turn Assist e Exit Warning sono inclusi per la prima volta in una Skoda. In città, il Front Assist, incluso Predictive Pedestrian and Cyclist Protection, utilizza segnali visivi e acustici e una delicata attivazione dei freni per avvertire di una potenziale collisione e applica automaticamente i freni in caso di emergenza. Side Assist indica i veicoli che si avvicinano da dietro o nel punto cieco del conducente fino a una distanza di 70 metri, contribuendo efficacemente a prevenire incidenti su autostrade e strade a doppia carreggiata.

