La nuova Tesla pickup debutterà il mese prossimo

Nelle scorse ore il numero uno di Tesla, l’amministratore delegato Elon Musk, ha confermato che il mese prossimo avverrà il debutto della nuova Tesla Pickup. Si tratta di un modello molto atteso di cui si parla da molto tempo. I pickup sono uno dei modelli più diffusi in Nord America e dunque negli Stati Uniti è grande l’attesa per questo veicolo che sarà presentato nel corso del prossimo mese di novembre. Si tratterà del debutto in anteprima mentre ancora non è chiaro quando il veicolo sarà commercializzato ne quando la sua produzione avrà effettivamente inizio.

Della nuova Tesla pickup per il momento sappiamo che sarà dotato di un propulsore a trazione integrale a doppio motore con sospensioni dinamiche, nonché di ” oltre una tonnellata di capacità di rimorchio ‘. Mentre la sua autonomia con una singola carica in base alla versione prescelta oscillerà tra i 650 e gli 800 km. All’inizio di questa estate, Elon Musk ha pure aggiunto che il veicolo avrà un costo inferiore a 50.000 dollari e “sarà migliore di una Ford F150”.

A luglio, il CEO ha affermato che il prototipo del Tesla Pickup era “vicino” pronto per essere svelato, ma dovevano ancora lavorare su alcuni dettagli. Come accennato in precedenza, abbiamo già una buona idea delle specifiche e di molte funzionalità grazie ai commenti di Musk, ma la domanda più grande che tutti si pongono è come sarà esteticamente questo modello.

Musk ha sconcertato molti quando ha detto che il Tesla Pickup avrà un design “futuristico come un cyberpunk di Blade Runner” senza spiegare cosa significhi se non per dire che “non sarà un veicolo per tutti”. Oltre ai commenti non chiari, Musk non ha davvero aiutato nessuno quando ha rilasciato un’immagine teaser molto criptica del veicolo durante la presentazione del crossover Model Y all’inizio di quest’anno. Vedremo dunque il mese prossimo quali saranno le sorprese che questo modello regalerà ai fan di Tesla.

