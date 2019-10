La nuova Volkswagen Golf stupirà tutti: ecco perchè

Il capo tecnico di Volkswagen, Frank Welsch, ha dichiarato che lo sviluppo è ora terminato e che la nuova Volkswagen Golf di ottava generazione è attualmente sottoposta a test di qualità. Il dirigente ha dichiarato: “Siamo ora in pre-produzione, nella fase in cui siamo cerchiamo di assicurarci che una parte si adatti perfettamente a un’altra. Tutto quello che abbiamo fatto sul prototipo è bello ma ora è il momento di vedere se funziona nella vettura di serie. Stiamo testando in Germania, America, Spagna, Cina e in tanti altri paesi. ”

Secondo Welsch: “L’ibrido leggero da 48 V non è solo buono in termini di CO2, ma anche di guida confortevole. Anche durante la guida, se l’auto sta solo girando e non hai bisogno di potenza extra, il motore si spegne durante la guida e se si tocca il pedale l’auto si riavvia e nemmeno lo si sente. È molto comodo. ” Ricordiamo che la nuova Golf sarà svelata il prossimo 24 ottobre nel corso di un evento appositamente organizzato dalla casa automobilistica di Wolfsburg che punta forte sul suo iconico modello per continuare ad essere leader delle vendite in Europa.

