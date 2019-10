La nuova Volkswagen ID.3 utilizza la luce come mezzo di comunicazione

L’utilizzo della luce come mezzo di comunicazione raggiunge un nuovo livello grazie a Volkswagen e alla sua nuova auto elettrica Volkswagen ID.3.

La vettura completamente elettrica di recente presentata dalla casa automobilistica di Wolfsburg utilizza questa tecnologia per offrire informazioni al guidatore e ai passeggeri, dalla modalità di guida al livello di carica della batteria o agli interventi degli assistenti di sicurezza.

Sotto il nome di “IQ Light” , i tedeschi salgono di livello sviluppando un concetto di illuminazione intelligente che debutterà nella prima vettura elettrica, che raggiungerà le concessionarie nella primavera del 2020.

Volkswagen ID.3: con IQ Light debutta la nuova illuminazione intelligente

La tecnologia ID. Light comunica in modo molto intuitivo, utilizzando colori familiari, che variano in base alla funzione corrente. ID. Light supporta anche il controllo vocale: risponde alla voce degli occupanti mandando un segnale di luce. La tecnologia in questione si esplica per mezzo di una striscia LED che attraversa l’abitacolo e aiuta il guidatore cambiando colore in base alla funzione corrente.

Insomma si tratta indubbiamente di una tecnologia innovativa, una delle più interessanti per la nuova Volkswagen ID.3. La vettura della casa tedesca verrà prodotta in serie già dalle prossime settimane.

Ricordiamo che il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 mila euro, con la versione top di gamma che però costerà molto di più garantendo una maggiore autonomia della batteria. La ID.3 rappresenta una sorta di antipasto a quella che si prospetta come una vera e propria rivoluzione per la gamma di Volkswagen.

Ti potrebbe interessare: Nuova Volkswagen Golf: prime immagini ufficiali dell’ottava generazione

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062