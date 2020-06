La parte anteriore della nuova Opel Mokka è stata parzialmente svelata

Presto Opel Mokka X subirà un profondo e importante cambiamento generazionale. È giunto il momento per questo modello Opel di utilizzare la tecnologia del gruppo PSA al 100%. Questo è il motivo per cui sperimenterà una svolta che sarà la chiave della sua storia e con la quale qualsiasi legame residuo con il gigante nordamericano General Motors verrà rotto. La nuova generazione della nota Mokka X è dietro l’angolo. Negli ultimi mesi Opel ha mostrato progressi molto interessanti che, insieme a tutte le foto spia pubblicate, ci hanno permesso di avvicinarci molto al processo di sviluppo del noto SUV di segmento B.

La nuova Opel Mokka si mostra in un nuovo teaser che svela parzialmente la zona anteriore del modello

Un aggiornamento completo che porterà anche a un cambiamento di nome. Ed è che, come abbiamo già dettagliato nei precedenti articoli, il Mokka X perderà la lettera “X” e verrà chiamato semplicemente Mokka. Ancora una volta, la casa tedesca ci offre un’anteprima ufficiale della nuova Mokka. E in particolare dalla parte anteriore. Il teaser che vi mostriamo espone parzialmente la parte anteriore della nuova Mokka. Pone particolare enfasi sia sulla griglia che sui gruppi ottici. Come previsto, adotterà la nuova filosofia progettuale che Opel applica già ai suoi nuovi modelli.

Questo teaser mostra una nuova visiera protettiva che consente di integrare la griglia, i fari e il logo del marchio in un unico modulo che copre il nuovo frontale della Mokka. Gruppi ottici in cui la tecnologia LED è il protagonista principale e possiamo trovare la nuova firma luminosa del marchio. Una firma brillante che sarà mantenuta su tutti i futuri modelli Opel. Il riferimento utilizzato per progettare la nuova generazione della Mokka è stato il Concetto Opel GT X.

Sarà supportato dalla piattaforma PSA CMP , quindi condividerà l’architettura con modelli come Peugeot 2008 o DS 3 Crossback. Una delle grandi innovazioni che la nuova Mokka porterà è un impegno senza compromessi per l’elettrificazione. E nello specifico si tratterà di una versione elettrica al 100%. Un’alternativa SUV alla Opel Corsa-e e sarà soprannominata Mokka-e. Nell’offerta meccanica troveremo anche motori a benzina e diesel.

