La pillola per la pressione alta: meglio la mattina o la sera?

Uno studio effettuato e pubblicato sull’European Heart Journal, va a stravolgere tutto quello che i medici ci avevano detto fino ad oggi riguardo l’assunzione della pillola della pressione; il consiglio è quello di assumerla la sera e non al mattino come consigliato fino ad oggi dalla maggior parte dei medici, in questo caso ridurrebbe di più rischi cardiovascolari.

Quando è consigliato prendere la pillola per la pressione?

Lo studio ha coinvolto circa 20mila persone che sono state seguite per 6 anni, una metà hanno preso la pillola la mattina, l’altra metà invece la sera. Il risultato è stato che quelli che l’hanno presa la sera, hanno ridotto il rischio di morte per infarto, per ictus o per insufficienza cardiaca del 45% circa, diminuendo anche le procedure per rivascolarizzazione coronarica.

Le percentuali dell’abbassamento di rischio sono abbastanza importanti: di infarto il 44%, per ictus del 49%, per insufficienza cardiaca del 42%, per problemi di cuore del 66%.

Diciamo che questa notizia abbinandola ai dati forniti di questi studi, ci risulta abbastanza nuova, fino ad oggi delle precise linee guida per assumere questo farmaco non ce ne sono, la maggior parte dei medici raccomanda l’assunzione dei farmaci, per curare e proteggersi dalla pressione alta, al mattino. Dopo questo studio ci potrebbero essere delle idee fuorvianti e contrastanti tra loro, al contrario non ci sono studi che affermano e dimostrino che trattare l’ipertensione la mattina va ad influire e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Questo non vuol dire che oggi siete autorizzati a cambiare il vostro trattamento e metodo di come prendere la pillola. Molti medici non sono rimasti d’accordo sulle affermazioni di questo studio, anzi, lo contestano, pertanto attenetevi alla vostra terapia e cercate di contattare il vostro medico e valutare insieme a lui e in accordo se può essere necessario cambiare il metodo dell’assunzione del medicinale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube