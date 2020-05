La polizia federale argentina pubblicherà immagini e video sugli UFO

La polizia federale di Argentina ha annunciato che pubblicherà una relazione di “estrema urgenza” di fenomeni UFO avvenuti nel paese dopo la richiesta formale di un’organizzazione dedicata allo studio di queste apparizioni nel paese sudamericano. Il 6 maggio, la Commissione Studi sui Fenomeni UFO della Repubblica argentina (CEFORA) ha chiesto alla Polizia Federale e all’Aeronautica di rendere trasparenti tutte le informazioni prodotte nel corso della storia sui rapporti di oggetti volanti non identificati o apparizioni aliene nel paese. La richiesta è stata presentata ad Alicia Pilar Marichelar, responsabile del coordinamento dell’accesso alle informazioni pubbliche, che ha rivolto la domanda dei cittadini alle soprintendenze del sottosegretariato per il controllo e la trasparenza istituzionale del ministero della sicurezza.

La polizia federale di Argentina ha annunciato che pubblicherà una relazione di “estrema urgenza” di fenomeni UFO avvenuti nel paese

Nel documento, i richiedenti pretendono di accedere ad informazioni registrate per iscritto, in audio, video o fotografie, in cui siano riportate informazioni su qualsiasi evento relativo a “Fenomeni aerei anomali, UFO, dischi volanti, Oggetti volante non identificati, Fenomeni Aerospaziali e qualsiasi altro riferimento al concetto. Questa richiesta si basa sul fatto che la National Gendarmerie avrebbe ricevuto questo tipo di materiale con in particolare la Prefettura navale che avrebbe ricevuto denunce di oggetti volanti non identificati dagli anni ’60.

In risposta, il ministero della Sicurezza argentino ha indicato che “sarà necessario fare spazio per ciò che è richiesto”, ma ha avvertito che le informazioni divulgate aderiranno a ciò che per legge può essere reso pubblico, in modo che i dati “espressamente classificati come riservati o confidenziale”o che mettono a rischio la sicurezza del Paese non potranno ovviamente essere svelati. Vedremo dunque quali segreti saranno rivelati nei prossimi giorni dalla polizia federale argentina.

Ti potrebbe interessare: L’ex leader della maggioranza al Senato Harry Reid ammette che il Congresso ha studiato gli UFO

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube