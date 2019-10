La prima colazione è importante: chi la salta rischia obesità e diabete

I consigli molto utili per iniziare una buona giornata, e questo vale sia per le persone adulte che per i bambini, è quella di non saltare mai la prima colazione, così da rendere la giornata speciale sia a livello di umore che a livello di apprendimento, sia per chi va a lavoro, sia per chi va a scuola.

Sentiamo i consigli degli esperti

I bambini hanno bisogno della prima colazione in quanto è il pranzo più importante della giornata, perché da la carica per iniziare la giornata. È stato studiato scientificamente che i bambini che fanno la prima colazione hanno un miglior rendimento scolastico. Il bambino spesso la mattina non è che abbia tanto voglia di sedersi a tavola, e i genitori devono essere bravi a capire il bambino e rendergli la colazione una cosa piacevole, assecondando il loro volere rispettando l’intelligenza alimentare.

Frutta, verdura e cereali sono le cose migliori per un buon inizio di giornata, associargli anche qualcosa di dolce è un bene, gli rende la colazione ancora più piacevole.

Saltare la colazione da bambini, dicono gli studi, alza di molto la percentuale da adulti di diventare obesi, avere malattie cardiovascolari. L’impegno delle varie società che producono alimenti per la prima colazione, è quello di impegnarsi a promuovere un’alimentazione più sana, obbiettivo è migliorare le ricette dei prodotti tramite gli ingredienti, e poi fare dei progetti educativi per insegnare ai bambini e alle loro famiglie quali sono i punti di alimentazione più importanti.

