La produzione della T-Roc cabrio inizia a Osnabrück

La produzione della nuova T-Roc Cabrio di Volkswagen inizia oggi nello stabilimento di Osnabrück. Le strutture dell’impianto, comprese le operazioni di produzione e logistica, sono state ampiamente ottimizzate in anticipo per l’unica deccapottabile del marchio Volkswagen.

All’inizio cerimoniale della produzione davanti al personale dello stabilimento oggi, Andreas Tostmann, membro del consiglio di amministrazione della Volkswagen per la produzione, ha dichiarato: “Il veicolo è stato sviluppato in gran parte a Osnabrück. Ora viene prodotto anche qui. È un vero figlio del sito. Un sito che nel processo è stato in grado di dimostrare pienamente i suoi punti di forza.” La produzione, l’assemblaggio e la logistica sono stati ampiamente modernizzati per un importo elevato a doppia cifra di milioni di euro e sono di livello eccellente. “Tostmann ha continuato a sottolineare l’impegno costante di Volkswagen:” Nei prossimi cinque anni investiremo ulteriormente nel sito su una scala simile – principalmente nella produzione del T-Roc Cabrio.

Il T-Roc Cabrio è la variante soft-top del Crossover T-Roc, che è stato aggiunto al portafoglio prodotti del marchio Volkswagen nel novembre 2017. La nuova decappottabile con geni SUV offre un design sorprendente, una posizione di seduta elevata e un alto livello di funzionalità. Il divertimento all’aria aperta inizia con la semplice pressione di un pulsante, con l’apertura soft top in soli nove secondi. Oltre alla T-Roc Cabrio, lo stabilimento multimarca Osnabrück produce anche la Porsche Cayman.

