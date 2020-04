La quarantena degli italiani: come è cambiata la nostra vita

Dall’inizio di marzo la nostra vita è cambiata: per rispettare le restrizioni imposte, giustamente, dal governo per limitare il contagio del COVID-19 sono state inizialmente limitate le uscite ed in un secondo momento concesse solo per motivi di necessità che possono essere di lavoro, di salute o per acquistare generi di prima necessità.

Da circa 3 settimane, quindi, gli italiani sono confinati a casa, le scuole sono chiuse, molte attività lavorative sospese. Questo ha avuto un impatto non indifferente sulla vita di moltissime persone che hanno dovuto rivoluzionare il proprio stile di vita adattandosi alla quarantena forzata.

Abbiamo deciso, perchè non abbiamo più vita sociale e non possiamo più condividere nulla con gli altri che ci circondano, di pubblicare le lettere che ci giungono in redazione che raccontano la quarantena.

La quarantena per proteggere e riscoprire la famiglia

Sono in quarantena, non perchè ho contratto il coronavirus ma perchè voglio evitare di contrarlo e trasmetterlo a mio marito e ai miei figli. E così sto a casa. Non esco neanche per le cose essenziali perchè non mi perdonerei mai qualche leggerezza che facesse si che il virus entri in casa mia.

Lavoro in smart working, i miei figli adolescenti fanno lezioni online, mio marito è in cassa integrazione. La situazione è molto simile a quella di moltissime famiglie in Italia e non mi lamento. Mi mancano le passeggiate al parco, mi manca andare a fare spesa non solo al supermercato (ormai anche la spesa la faccio online per non uscire di casa), mi manca l’allegria della sera quando si rientra tutti a casa e ci si racconta la giornata appena trascorsa. Mi mancano tante cose ma non le rimpiango perchè so che se sto facendo questo sacrificio è per la mia salute e quella della mia famiglia (oltre che, ovviamente, dell’Italia).

Come è cambiata la mia vita? Innanzitutto sono 3 settimane che non metto un filo di trucco sul viso e la mia pelle ne sta beneficiando. Non metto i tacchi per andare in ufficio e la mia schiena non è più dolorante la sera. Mi alzo, infilo una tuta e mi metto al computer per lavorare. Cucino il pranzo per la famiglia, sbrigo qualche faccenda domestica, aiuto, quando ce n’è bisogno, i ragazzi con le loro lezioni. Si prepara la cena tutti insieme, si mangia e la giornata è finita e posso rilassarmi sul divano con mio marito a guardare la tv.

Questa quarantena non ha solo aspetti negativi: è vero che siamo molto limitati nella nostra libertà, è vero che non possiamo concederci svaghi al di fuori da casa, palestra, estetista, parrucchieri. E’ tutto vero. Sto, però, riscoprendo la mia famiglia, sto apprezzando la compagnia di mio marito come non facevo da anni. Sto migliorando il rapporto con i miei figli. Credo che questi giorni di isolamento dal mondo ci facciano capire quali sono le reali priorità della vita. Le mie sono dentro queste 4 mura, mio marito e i miei figli e se anche tutto il resto del mondo sparisse avrei, qui, tutto quello che desidero

