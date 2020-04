La quarantena è un grave allarme per gli uomini pigri: gli urologi, si danneggia la prostata

Dagli urologi viene lanciato un allarme in questo periodo di quarantena, specialmente per gli uomini pigri, si può danneggiare la prostata, bisogna muoversi e fare attività.

Questo allarme viene lanciato a tutti gli uomini over 50 che in questo periodo di quarantena si muovono poco e mangiano qualcosina in più. Gli urologi fanno questo appello particolare a tutti coloro hanno già avuto per il passato problemi di prostata come è potuta essere opertrofia prostatica o prostatite.

Attenzione perché poi il rilassamento lo potete pagare a caro prezzo. Non si va a lavoro, gran parte della giornata si sta seduti e si mangia qualcosa in più; questa situazione bisogna cambiarla, bisogna un po’ simulare quello che si faceva prima, muoversi e ingannare la prostata che odia la sedenterietà.

Il consiglio è fare degli esercizi che aiutano a migliorare il controllo della vescica e danno salute alla prostata. Un tipo di esercizio a casa lo si può fare con delle bottiglie di acqua e usarle come pesi per rinforzare le braccia. Se si ha la fortuna di abitare in un condominio, si possono salire e scendere le scale anche un paio di volte al giorno.

Poi ci sono degli esercizi appositi per la prostata che consistono nel contrarre i muscoli del pavimento pelvico facendo in modo di tenerrli in tensione giusto per qualche momento e poi farli rilassare. Facendo con attenzione e di tanto in tanto questi esercizi, si aiuta a tenere più tonici i muscoli di quella zona.

Una grande attenzione, importante per la prostata è fare attenzione a tavola, da ridurre specialmente in questo periodo di quarantena, gli insaccati, le birre, il pepe, le spezie, il cioccolato, il caffè, i superalcolici, i formaggi grassi, i molluschi, l’anguilla, il tonno, i frutti di mare. Questi citati sono tutti alimenti molto irritanti sul basso tratto urinario.

