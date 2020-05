La Renault ‘rischia una rivoluzione’ se firma Alonso

L’ex “team manager” della Ferrari tra il 1989 e il 1992, Marco Andrea Zecchi, ritiene che la Renault rischi una rivoluzione da parte dei suoi lavoratori se, nel mezzo della crisi del coronavirus e con così tanti tagli, un milione viene speso per il ritorno di Fernando Alonso. La Renault e l’intera Alleanza si trovavano in una situazione delicata prima di Covid-19, e dopo la sua nascita, la società è stata costretta a tagliare 15.000 posti di lavoro per risparmiare 2 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Il team di Formula 1, da parte sua, ha la certezza del suo futuro nel Grand Circus. In effetti, lo stesso Cyril Abiteboul ha riconosciuto che Fernando Alonso è una delle sue opzioni – per accompagnare Esteban Ocon – per la stagione 2021.

Renault rischia una rivoluzione da parte dei suoi lavoratori se arriva Alonso?

Tuttavia, Marco Andrea Zecchi è convinto che il ritorno di Fernando Alonso al marchio del diamante porterebbe grandi proteste, poiché lavoratori e sindacati potrebbero ribellarsi quando verrà il momento. “Se licenzi la gente e spendi molti soldi per far firmare Fernando Alonso, corri il rischio di provocare una rivoluzione. I sindacati potrebbero chiedere perché l’azienda licenzia i lavoratori”, ha dichiarato Marco Andrea Zecchi per L’Equipe. In questo senso, l’ex Ferrari afferma che la Renault deve giocare bene le sue carte se vuole far firmare l’Asturiano: presentarlo praticamente come “salvatore” del marchio in termini economici grazie alla promozione dei prodotti.

“Se durante la riunione di gestione, Renault presenta il suo piano economico insistendo sul desiderio del gruppo di rilanciare e promuovere il marchio, produrre modelli elettrici e la necessità di avere un nuovo ambasciatore nella persona di Alonso, potrebbe essere più facile per accettato “, ha dichiarato Marco Andrea Zecchi per concludere.

