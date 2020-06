La rinnovata Hyundai Santa Fe è già stata svelata

Hyundai ha finalmente rivelato le prime immagini del suo crossover di medie dimensioni, la nuova Hyundai Santa Fe, un primo aggiornamento per questa generazione del modello che ha portato un enorme cambiamento estetico. Tanto che, vedendo solo il suo frontale o il suo interno, potremmo pensare di essere di fronte a un modello totalmente nuovo e non all’attuale generazione che ha iniziato la produzione solo 2 anni fa. La nuova Santa Fe adotta il nuovo linguaggio di design dell’azienda con caratteristiche più esagerate rispetto a quelle del modello 2019, avvicinandosi esteticamente agli ultimi lanci del marchio, come nel caso della nuova generazione di Hyundai Elantra o del restyling della Hyundai Grandeur.

Quest’ultimo ha subito esattamente un’enorme metamorfosi nel suo recente aggiornamento, come accade ora con il Santa Fe. Queste caratteristiche saranno visibili anche nel futuro Hyundai Tucson, che sta per essere svelato. La società coreana non ha rivelato le caratteristiche tecniche e le specifiche della nuova Hyundai Santa Fe, ha solo confermato la presenza della variante ibrida che ci aspettavamo con un’immagine di detta meccanica. Quindi per il momento possiamo solo parlare dei cambiamenti estetici e delle nuove attrezzature che sono già state confermate.

All’esterno, l’area in cui si concentrano i cambiamenti è il frontale, che abbiamo visto anche di recente grazie alle prime ricreazioni basate sui teaser pubblicati dalla società. Qui troviamo una griglia più grande che ospita l’ottica principale alle sue estremità sottili, con curiose luci DRL in T-photma. Il paraurti è nuovo e ha nuove prese d’aria ed elementi cromati nella sua zona inferiore. Il lato è l’area che cambia di meno, ma abbiamo trovato nuove ruote e un rivestimento cromato che continua il gioco della parte anteriore.

Nella zona posteriore troviamo altri cambiamenti, ma questi saranno di minore profondità, con ottiche leggermente ridisegnate che ora si uniscono nella loro zona centrale grazie a una sottile linea rossa . All’interno, nonostante sia un semplice aggiornamento, dobbiamo anche parlare di nuovi e importanti, poiché sia ​​il cruscotto che il volante hanno subito modifiche. Nel primo caso troviamo un nuovo touchscreen di tipo mobile da 10,25 pollici e sotto di esso una nuova console centrale inclinata che riunisce tutti i controlli. Il cruscotto ora appare più chiaro e la sua area centrale ha gli stessi rivestimenti delle porte , aumentando la sensazione di comfort e lusso.

