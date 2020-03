La seconda Ferrari Enzo prodotta messa in vendita in Gran Bretagna

Uno specialista britannico ha messo in vendita una copia molto speciale della Ferrari Enzo. Questa è stata la seconda unità prodotta del modello, utilizzata da Michael Schumacher al Nürburgring nel 2002 e quella che ha recitato nello stand del marchio al Motor Show di Parigi di quell’anno. Questa magnifica unità Enzo è stata mostrata al pubblico al Nürburgring durante i Ferrari Racing Days del 2002, pilotata dallo stesso Michael Schumacher. Dopo questa mostra, questo numero è stato il protagonista assoluto dello stand del marchio italiano al Motor Show di Parigi nel 2002.

Nel Regno Unito in vendita la seconda Enzo Ferrari prodotta che è stata guidata anche da Michael Schumacher

Come al solito, nonostante la produzione limitata, il marchio italiano ha venduto alcuni prototipi e unità di pre-produzione come questa, quindi non sorprende che questa copia appaia in vendita oggi. Si trova nelle strutture dello specialista britannico Tom Hartley Jr. e ha un magnifico stato di conservazione. Il che non sorprende, dal momento che nel suo contachilometri troviamo solo 6.448 chilometri di utilizzo.

Questa copia rossa ha un interno rivestito in pelle bicolore e le stesse specifiche delle altre unità della serie. Quindi dopo la cabina troviamo un V12 da 6,0 litri che eroga 660 CV e 657 Nm di coppia massima . Come al solito in questo tipo di vendite lo specialista britannico non ha voluto rivelare il suo prezzo, quindi è disponibile solo su richiesta.

