La stagione 11 di Fortnite: ecco quando esce

Ecco che arrivano le buone notizie per quando riguarda i fan di Fortnite sparsi in tutti il mondo, si avvicina la data dell’attesissima nuova stagione, la 11 annunciata dagli sviluppatori di Epic Games, per la prima volta l’evento finale della vecchia serie coinciderà con l’inizio della nuova serie, il videoludico più giocato del momento prenderà il via domenica 13 ottobre, giornata in cui sapremo quali sono le sorprese che gli sviluppatori hanno voluto riservare alle centinaia di milioni di gamer presenti in tutto il mondo.

Scongiurato il rinvio che tutti temevano, c’è la data della ripresa

La notizia era già nell’aria, si temeva un rinvio, ma che poi non c’è stato, e quindi viene tutto confermato dalla celebre casa di sviluppo di videogiochi. Tra le varie novità e bug fixes, erano state introdotte nuove sfide con scadenze prolungate fino al 10 ottobre.

Un po’ tutti vedevano dietro a tutti questi rinvii, una sorta di ammissione che gli sviluppatori Epic Games erano indietro sulla tabella di marcia prestabilita e i tempi di consegna, e quindi avevano più tempo a disposizione per completare il lavoro fatto ma ancora non completato, fatto sta che la nuova stagione degli episodi 11 è stata leggermente posticipata di qualche giorno.

La cosa inusuale di questo evento è che la nuova edizione, parliamo della 11, coinciderà con la fine della vecchia edizione. Per tutti i giocatori più accaniti, si ricorderanno che l’evento conclusivo della stagione 9, avvenne circa una settimana prima rispetto al lancio della stagione 10.

Le novità di questa nuova stagione non finiscono qui, a differenza degli altri lanci ufficiali, la nuova stagione avrà inizio di domenica e non in un giorno feriale come è sempre accaduto solitamente negli altri lanci, questa novità da l’opportunità a tutti di poter essere presente all’evento in quanto la domenica è una giornata non lavorativa e non scolastica.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062