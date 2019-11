La terra continua a tremare in Albania magnitudo di 5,4, scosse avvertite anche in Italia

Quarta scossa di terremoto in Albania di magnitudo mb 5.4 è avvenuto nella zona Costa Albanese settentrionale, alle ore italiane 07,08 in Albania alle ore 6,08 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.56, 19.35 ad una profondità di 100 km. Numerose le vittime, si scava tra le macerie per cercare i superstiti. Grande spavento anche nel sud Italia, avvertito anche in Puglia e Basilicata.

Terremoto in Albania: due scosse di magnitudo 6.5 e 5.3, avvertite in Puglia e Basilicata

