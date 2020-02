La vista del mare fa bene alla nostra salute, lo dice la scienza

Siamo in pieno inverno e non poche persone stanno già pensando alle prossime vacanze estive. C’è chi pensa alle città d’arte, chi vuole passare l’estate al fresco in montagna, chi progetta un viaggio all’estero e chi, invece, è più tradizionale e non vede l’ora di tuffarsi nel mare di qualche regione italiana e non solo. Spesso si sente dire che il mare faccia bene alla nostra salute, ma non sempre si dà attenzione a questa frase, anzi, spesso viene sottovalutata e la si crede un’invenzione di poco conto. In realtà, uno studio scientifico è riuscito a dimostrare concretamente i benfici che il mare ha sul nostro cervello. Vediamo di cosa si tratta e perché il mare farebbe così tanto bene.

Perché il mare fa bene al nostro cervello? Lo spiega uno studio scientifico

Il ricercatore che ha condotto tale studio è Wallace J. Nichols, il quale lavora all’Accademia delle Scienze della California.

A detta di costui, il mare andrebbe ad aumentare il fattore creatività, ma anche sentimenti come generosità ed empatia.

Altri effetti benefici che il mare ha sulla nostra mente e sul nostro corpo è che viene ridotto lo stress e l’ansia, uno dei problemi più invalidanti di questa epoca.

L’acqua del mare ci renderebbe, poi, persone più positive e tutto questo perché a detta dello studioso americano l’uomo ha una mente blu, cioè collegata all’acqua.

Nonostante ciò, esso sembra, però, ascoltare la mente rossa, tutto ciò che gli fa abbandonare la natura e che incremente la sua ansia ed il suo stress.

Sta a noi decidere, quindi, da che parte stare ed è conveniente ascoltare la mente blu, rifiutando quella rossa.

Altri studi passati danno ragione a quest’ultimo: è stato dimostrato come il colore blu, come quello verde, riesca a farci rilassare e a tranquillizzare.

Questo avviene per via subconscia, cosa che spiega perché non riusciamo a trovare una ragione logica.

Leggi anche:

Un bagno nel mare cristallino di Napoli. Il parco della Gaiola, Posillipo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube