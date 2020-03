L’acqua del rubinetto è responsabile dei calcoli ai reni?

Tutti oggi si chiedono ancora se l’acqua del rubinetto fa formare i calcoli ai reni; possiamo dire che è falso, è solo un pregiudizio che rimane ormai da vecchia data.

Ma l’acqua del rubinetto fa venire i calcoli ai reni?

Gli esperti dell’Istituto Superiore della Sanità smontano questa fake news che ormai è una diceria di vecchia data che l’acqua del rubinetto sia ricca di magnesio e calcio e per questo possa favorire i calcoli renali. Aggiungono gli esperti che sono inutili e rappresentano uno spreco di denaro le raccomandazioni che vengono fatte per acquistare acque leggere e oligominerali.

La formazione di calcoli è dovuta ad un accumulo di ossalato di calcio e molte volte la loro formazione dipende da un fattore ereditario o da una propria predisposizione. La cosa molto importante ed essenziale per i nostri reni è bere, e bisogna farlo molte volte durante la giornata così da raggiungere a fine serata almeno due litri in una giornata. Bere in modo abbondante favorisce che il carbonato di calcio si possa fermare nei reni e favorire la formazione di calcoli.

Gli esperti ritengono il calcio essenziale al nostro organismo, solo se c’è qualche motivo particolare e un medico ve lo consiglia allora bisogna cercare di limitarlo. A volte viceversa, per chi ha mancanza di calcio, vengono prescritte acque minerali ricche di calcio.

Per evitare la formazione di calcoli le attenzioni che bisogna fare sono altre; durante la giornata bisogna assumere una buona quantità di liquidi per consentire una buona diluizione di urine. Per questo motivo quando si fanno esercizi fisici o d’estate e si suda molto, bisogna aumentare la quantità di liquidi che beviamo così da prevenire la formazione di calcoli.

In questo modo la voglia di urinare sarà più frequente evitando così lo stagnarsi e il formarsi dei calcoli renali. Attenzione anche all’alimentazione, ci sono alcuni cibi che favoriscono la formazione dei calcoli, in primis il sale e poi tutte le proteine animali e le fritture.

