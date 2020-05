Lamborghini annuncia una presentazione misteriosa per il 7 maggio

Lamborghini presenterà un nuovo modello il 7 maggio, sebbene non abbia fornito un singolo dettaglio o indizio che ci permetta di scoprire di che veicolo si tratterà. Attualmente stiamo aspettando che il marchio presenti diversi modelli che sappiamo per certo che sono in fase di sviluppo e le cui presentazioni erano state programmate proprio per quest’anno. Secondo la descrizione del marchio, si tratta di un modello che completerà la gamma, sebbene non dovremmo aspettarci un prodotto completamente nuovo, ma una nuova versione o variante dei modelli esistenti. Questo in quanto, l’azienda italiana ha confermato molto tempo fa che non lancerà una quarta linea di prodotti almeno fino alla metà di questo nuovo decennio.

Lamborghini presenterà un nuovo modello il prossimo 7 maggio, ecco di cosa si potrebbe trattare

Tra i modelli che potrebbero essere collegati a questa presentazione troviamo la nuova variante alleggerita e potenziata della Lamborghini Huracán EVO, la Huracán STO (iniziali del Super Trophy Omologato) i cui prototipi abbiamo già visto apparire in strada e anche nella sua configurazione finale. Potrebbe anche essere la futura variante sportiva della Lamborghini Urus, la futura Urus ST-X e, in misura minore, la variante pensata per la pista della Lamborghini Aventador sviluppata da Lamborghini Squadra Cors. In realtà però i soliti bene informati ci dicono che difficilmente questa vettura sarà presentata fino all’estate. Vi aggiorneremo naturalmente non appena sapremo esattamente di cosa si tratterà.

Ti potrebbe interessare: La Lamborghini Huracán donata a Papa Francesco venduta all’asta: ricavati 715 mila euro per la beneficenza

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube