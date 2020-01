Lamborghini: record di vendite per il marchio italiano

Lamborghini ha riferito che il 2019 è stato il suo miglior anno di vendite di sempre. La ragione di ciò è il SUV Urus. L’aggiunta di un SUV crossover alla sua gamma, una mossa che molti puristi hanno criticato, si è rivelata un vantaggio per il marchio. Con un totale di 8.205 nuove Lamborghini che hanno trovato nuovi clienti nel 2019, la casa automobilistica ha registrato un aumento delle vendite del 43% rispetto alle 5.750 vendite del 2018.

Grazie al SUV Urus Lamborghini ottiene il record di vendite nel 2019

Lamborghini ha venduto 4.962 Urus nel 2019 durante il suo primo anno completo sul mercato (Lambo ha venduto 1.761 Urus nel 2018 durante un anno di vendite parziali). Il SUV rappresentava oltre il 65 per cento delle vendite totali della Lamborghini e quasi corrispondeva a tutte le vendite del 2018 della casa automobilistica.

Basti pensare che nel 2013 Lamborghini aveva venduto solo 2.121 veicoli. Prima di ciò, il suo record era di 2.406 veicoli nel 2008, poco prima della recessione economica. Gli Stati Uniti sono stati il primo mercato per il marchio italiano con 2.374 nuovi modelli.

L’amministratore delegato Stefano Domenicali prevede che Lamborghini venderà oltre 10.000 unità all’anno in futuro grazie a un quarto modello previsto per il 2025. Per quanto riguarda il 2020, la casa automobilistica italiana si concentrerà sullo sviluppo di varianti ibride delle sue supercar di prossima generazione.

È già stato depositato un brevetto per la tecnologia dei supercapacitori. Il sistema è stato sviluppato in collaborazione con il MIT e utilizza un materiale sintetico per realizzare supercondensatori di nuova generazione ad alte prestazioni, che sono un mezzo di accumulo di energia leggero che potrebbe sostituire l’attuale tecnologia delle batterie.

Con il 2019 il primo anno completo delle vendite di Urus e il 70% degli acquirenti che sono nuovi per il marchio, si prevede che il 2020 sarà un anno ancora più ricco di soddisfazioni per il marchio del gruppo Volkswagen.

Ti potrebbe interessare: La nuova Lamborghini Urus Performante potrebbe arrivare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube