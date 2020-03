L’amore ai tempi del Coronavirus

Come le scuole, il lavoro, i negozi, le palestre, i centri estetici, i saloni e tanti altri, anche l’amore è in quarantena. Certo, ci sono i più fortunati, quelli che vivono con la persona amata, quelli che si svegliano e addormentano insieme, quelli che non si annoiano mai perché hanno la vicinanza dell’altro che basta e avanza. Purtroppo, però, non tutti sono così fortunati, non tutti hanno questa possibilità di reagire in tal modo al Coronavirus. Esistono, infatti, quelle coppie dove ognuno sta a casa propria, non ci può incontrare perché di comuni diversi e quindi si sta senza l’altro/a fino al 3 aprile, aspettando con molta impazienza questa data. Insomma, sembra di vivere un po’ quelle classiche storie a distanza, che richiedono coraggio e che non sono da tutti. Anche qui scoppiano i problemi legati a qualsiasi cosa, si litiga anche per la minima cosa e fare pace diventa sempre più difficile. Come stanno vivendo queste coppie la quarantena da Coronavirus?

Anche l’amore è in quarantena per il Coronavirus, com’è viversi a distanza

Iniziamo dai problemi che l’amore a distanza può comportare. Sicuramente il primo è legato agli impegni: può capitare che mentro uno sta impegnato nel fare qualcosa, l’altra è totalmente libera ed ha voglia di sentirlo, ma non può.

In questo caso non si sa come intrattenersi ed ogni distrazione è totalmente inutile perché si muore dalla voglia di sentire solo la sua voce.

Delle volte, poi, un grande problema che diventa causa di litigio è la connessione web oppure la linea telefonica che non è delle migliori.

E’ in questi casi che ci si arrabbia ed innervosisce inutilmente rischiando anche di prendersela con il nostro partner.

Stessa situazione accade quando litighiamo coi nostri familiari o non abbiamo privacy e rispondiamo male al partner che non c’entra assolutamente nulla.

Fare pace, poi, non è nemmeno così facile: nella quarantena che stiamo vivendo non possiamo recarci in un comune diverso dal nostro quando vogliamo e quindi tutte le nostre speranze di riappacificazione si rimpongono nel cellulare.

Per fortuna, e si spera che sia così, la quarantena dovrebbe durare fino al 3 aprile e lì, finalmente, potremo riabbracciare la nostra metà e vivere il nostro amore come prima.

Ma come resistere fino a quella data?

Come prima cosa bisogna dosarsi di tanta tanta pazienza! Mettersi in testa che per fortuna non è per sempre e che è soprattutto per il bene di entrambi.

Una volta fatto questo si può passare al concreto: riempitevi di videochiamate.

E’ importante in una storia d’amore vedere l’altro, soprattutto quando se ne ha più bisogno. Certo, niente e nessuno potrà sostituire il tatto, ma pensiamo che i nostri nonni in guerra potevano inviare solo cartoline e lettere alle nonne che aspettavano a casa.

Parlare, poi, di ogni cosa, annullare le distanza e comunicare, raccontarsi com’è andata la giornata, giocare insieme online e servirsi dei tanti programmi che la tecnologia permette di avere al fine di stare insieme anche virtualmente.

Delle volte è anche bello accendere Skype e continuare a studiare o lavorare mentre l’altro fa lo stesso. E’ bello perché semplicemente si sa che l’altro c’è in quel momento, è bello perché si ascolta il silenzio che dice tutto, che dice “compagnia”.

Alcuni potrebbero prendere questa esperienza come un banco di prova con cui testare i propri sentimenti e capire se davvero amiamo l’altro. Chissà, magari questa quarantena è quella che può dirci tanto sulla nostra storia d’amore.

Un altro modo per non sentire la mancanza dell’altro è distrarsi: leggere un bel libro, vedere un film, studiare, preparare dolci e tanto altro ancora.

Comunque sia, l’amore, quello vero, è il più forte di tutti e resisterà anche alla quarantena: è quello che è in grado di scaricare un programma sul tuo pc, entrare da remoto sul tuo word e scriverti “ti amo, mi manchi da morire, non vedo l’ora di riabbracciarti!”

