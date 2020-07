Lampade a Led: fanno davvero risparmiare?

Probabilmente avrai già sentito parlare delle lampade a Led, in quanto un’ottima alternativa ai tradizionali sistemi d’illuminazione. Eppure potresti ancora avere dei dubbi, soprattutto legati al fattore del risparmio delle lampade a Led. Se così fosse, continua a leggere questa guida.

Lampade a Led fanno risparmiare?

Così, una lampadina a Led con il bulbo della tipologia E27 ha un consumo di circa 10,8 kW, emettendo circa 810 unità di lumen (in questo caso la luce è bianca). Nello stesso periodo, le vecchie lampadine della stessa tipologia hanno un consumo maggiore di 6 volte (consumano, difatti 60 kW), emettendo meno unità di lumen. L’efficacia luminosa delle lampadine a Led, quindi, risulta persino molto evidente.

Non solo: si può capire che acquistare lampadine a Led di qualità permette davvero risparmiare anche confrontandole con le lampadine a risparmio energetico. Per circa 500 ore di funzione, una lampadina a Led consumerebbe 500 kW (quindi circa 1 kW ogni ora). Di contro, le lampadine a risparmio energetico consumerebbero 1150 kW per 500 ore (quindi ogni ora consumerebbero un po’ più del doppio). E, anche se a prima vista potrebbe addirittura sembrare una differenza insignificante, a lungo andare si rifletterebbe in modo particolarmente evidente anche nella bolletta dell’elettricità.

Da questo deriva che, rispetto ad altre lampadine, il risparmio offerto dalle lampadine a Led è pari al circa 95% se le si confronta con le lampadine a incandescenza, del 90% nel confronto con le lampadine alogene e del 60% nel caso di comparazione con le lampadine fluorescenti.

Nel lungo periodo questo comporta una quantità di risparmio a dir poco incredibile e si diventa in grado di tagliare in modo considerevole le spese per l’elettricità, risparmiando sulla bolletta della luce.

Perché le lampadine a Led fanno risparmiare?

Si tratta di una differenza abissale e potresti chiederti da dove derivi un risparmio simile. La risposta a un tal quesito sarebbe altrettanto semplice e intuitiva: dai materiali di costruzione della lampadina a Led. Queste includono un diodo a emissione luce, che riesce a emetterne una maggiore quantità con un consumo ridotto. Non a caso, si tratta anche di lampadine conosciute per essere in grado di ridurre l’inquinamento ambientale. Tali lampadine si possono usare senza troppe difficoltà con tutti gli attacchi e si possono utilizzare come delle normali lampadine. A tutto questo si aggiunge anche l’assenza del periodo di “avvio” della lampadina, che invece è presente nella gran parte delle lampadine tradizionali.

L’alta qualità dei materiali usati in questo tipo di lampade le permette di funzionare benissimo anche dopo 50.000 ore. Non solo: tali lampadine non irradiano alcuna sostanza tossica e non emettono né raggi ultravioletti né calore. Per questo si possono usare senza troppe difficoltà anche sulla plastica, oltre che sul legno.

Questo, però, comporta anche un costo iniziale leggermente maggiore rispetto al solito. Per comprare una lampadina a Led, difatti, dovrai spendere circa 15 euro l’una. Questo perché il diodo a emissione incluso nella lampadina ha un prezzo maggiore rispetto ad altri materiali simili. Ne vale comunque la pena, specialmente considerando gli enormi vantaggi delle lampadine di questo genere.

Anche se all’inizio dovessi sostenere delle spese piuttosto elevate, potresti ritenerlo come un investimento che, nel lungo periodo, ti darà la possibilità di risparmiare.

E le rotture o i guasti?

A questo punto potresti chiederti se le lampadine a Led non siano, forse, soggette a rompersi troppo spesso. In effetti potrebbe sembrarti che si tratti di lampadine delicate e sofisticate, che potrebbero andare più facilmente incontro a rottura. Le tue preoccupazioni sono giustificabili: a quel punto dovresti acquistare delle nuove lampadine di quel genere.

Tuttavia, sono stati effettuati numerosi test in merito, i quali hanno dimostrato che la resistenza alla rottura delle lampadine a Led non è minore a quella delle lampadine tradizionali, anzi: in molti casi le lampadine a Led hanno resistito persino più tempo rispetto alle altre tipologie a esse precedenti.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che le lampadine a Led siano indistruttibili; esse infatti possono danneggiarsi esattamente così come tutti gli altri oggetti. La probabilità che succeda, però, è abbastanza bassa.

