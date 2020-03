L’ananas fa perdere peso? Ecco cosa dicono gli esperti

A volte su un argomento ci possono essere dei pensieri molto diversi e distanti fino al punto di confonderci. Questo è il caso dell’ananas che da molti è considerata un’ottima alternativa per perdere peso, da altri no, vediamo cosa ci dicono gli esperti.

L’ananas fa dimagrire? Vediamo cosa dicono gli esperti

Tante volte abbiamo sentito una frase che ci ha sempre convinto sul fatto che l’ananas brucia i grassi e fa perdere peso, ma adesso è il momento di capire se è una fake o corrisponde a verità. Solo gli esperti ci possono togliere tutti dubbi in modo scientifico.

L’ananas è un frutto buono, è molto usato mangiarlo in estate sulla spiaggia, è depurativo e disintossicante, aiuta ad espellere i liquidi in eccesso, combatte la ritenzione idrica. L’ananas è importante mangiarlo quando si assume una quantità importante di cibo, aiuta molto il processo digestivo, ottimo rimedio contro le infiammazioni e i dolori localizzati.

Tornando alla domanda iniziale e dandoci così una risposta, l’ananas aiuta a perdere peso? La risposta che ci viene data dagli esperti è no. L’ananas è un frutto tropicale che contiene molta acqua, contrasta la ritenzione idrica, è povero di calorie e aiuta a combattere la cellulite. Quindi di conseguenza l’ananas ci aiuta a diminuire il grasso su cosce e fianchi, ma non ci fa perdere peso.

Comunque l’ananas è consigliato nelle diete, grazie alla brolemina contenuta in esso, aiuta nella digestione e aiuta fegato e intestino nelle proprie funzioni, e avendo un’azione diuretica aiuta ad espellere i liquidi.

Per chi mangia l’ananas ci sono delle controindicazioni?

Per chi non ha problemi di salute, l’ananas può essere mangiato come spuntino o a fine pasto. Devono evitare di mangiare l’ananas chi soffre di ulcera o chi assume farmaci coagulanti. Chi deve fare pure attenzione a non esagerare sono le donne in dolce attesa, potrebbe portare problemi allo sviluppo del feto.

