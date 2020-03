Lancia Ypsilon Hybrid riceve la versione Maryne

Lancia ha deciso di arricchire la gamma di Ypsilon in coincidenza con l’introduzione della meccanica ibrida leggera. La nuova Lancia Ypsilon Hybrid è ora disponibile nel livello dell’assetto Maryne. Questa finitura è disponibile solo per la meccanica ibrida leggera. Pertanto, la gamma è composta come segue: Argento, Oro e Maryne. La finitura Maryne della nuova Lancia Ypsilon Hybrid include: Pacchetto relax, Ruote da 15 pollici Maryne, Sensori di parcheggio posteriori, Fari antinebbia, Finestrini posteriori di tipo privacy, Uconnect radio con touchscreen da cinque pollici, Bluetooth, Radio digitale DAB, Kit Maryne, Interni specifici di Maryne.

Per quanto riguarda la sezione meccanica, abbiamo solo un’opzione. E non è né più né meno del sistema ibrido leggero. La nuova Lancia Ypsilon Hybrid è alimentata da un motore a benzina Firefly a tre cilindri da 1,0 litri con 70 CV e 92 Nm di coppia massima. È accoppiato con un cambio manuale a sei marce e un sistema di trazione anteriore.

Il sistema BSG ibrido leggero da 12 volt dispone di una batteria agli ioni di litio da 11 Ah, inferiore a 0,5 kWh. Grazie a questa meccanica, il piccolo veicolo utilitario di Lancia è in grado di accelerare da 0 a 100 km / h in 14,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 163 km / h. La vettura dichiara un consumo medio di carburante di 4,0 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 90 g / km.

