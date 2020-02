L’Antartide nasconde antiche civiltà aliene? Ecco l’ultima teoria

I teorici della cospirazione affermano di aver trovato prove della presenza di antiche civiltà sepolte sotto la neve dell’Antartide. Gli ufologi hanno perlustrato il continente con Google Earth, usando immagini satellitari per cercare anomalie nel paesaggio ghiacciato. Qualcosa in effetti sarebbe emerso da queste richerche. Alcuni dei loro presunti ritrovamenti includono un’enorme statua con la forma di una faccia e quello che sembra il luogo di schianto di un UFO e ingressi a una base sotterranea. I teorici della cospirazione si sono messi a lavoro dopo che un utente di Instagram ha attirato la loro attenzione su una montagna in Antartide che ha una somiglianza con una faccia. Si tratta di un’immagine che lascia senza dubbio sbalorditi e che ha aperto molti interrogativi su chi possa essere stato a realizzare un simile manufatto.

In Antartide Google Earth mostra la prova dell’esistenza degli alieni?

Blake e Brett Cousins ​​hanno condiviso il video e hanno detto che potrebbero essere i resti di una “antica civiltà aliena”. Così almeno riferisce il Daily Star. Mentre alcuni concordavano sul fatto che la formazione possa essere una struttura creata artificialmente, altri sostengono che fosse semplicemente un qualcosa di creato dalla natura. Inoltre gli ufologi affermano di aver trovato la prova di un sito di atterraggio di una navicella spaziale alieno in Antartide.

Un’immagine che ha lasciato in molti a bocca aperta e che è proviene da Google Earth mostra delle strane impronte nella neve, con i cospirazionisti che sostengono che ci può essere solo una spiegazione e cioè che si tratta di qualcosa di extraterrestre. Un utente ha pubblicato sulla pagina YouTube di Secureteam10: “Sembra che si sia schiantato contro la montagna”. Insomma si pensa che si possa trattare di qualcosa di soprannaturale.

Un’altra teoria è emersa quando una grande X è apparsa nel continente gelido su Google Earth. In un video pubblicato sul canale YouTube Conspiracy Depot , agli utenti viene mostrato come un misterioso marchio sia stato posizionato sopra l’Antartide. Insomma tutti casi molto misteriosi che non fanno altro che alimentare le voci che in Antartide ci sia qualcosa di misterioso in mezzo al ghiaccio e alla neve. Vedremo se prossimamente ulteriori prove della presenza di alieni tra le nevi dell’Antartide usciranno fuori.

