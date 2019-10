L’antibiotico naturale contro febbre e mal di gola chiamato Bomba

La “Bomba” è un potente antibiotico naturale contro febbre, mal di gola e dolori articolari. Viene chiamato “Bomba” in quanto ha un’efficacia notevole e anche per la sua composizione, e allora, andiamo a conoscerlo. Iniziamo a dire che quando le proprietà della curcuma incontrano quello dello zenzero e si vanno a mischiare con miele e peperoncino e poi aggiungiamo una spruzzata di limone, si ottiene la cosiddetta “Bomba”.

Vediamo dove nasce la bomba e come si prepara

È un antico preparato che nasce dalla tradizione ayurvedica mediterranea e cinese, per la precisione, per la sua preparazione bisogna fare molta attenzione, innanzitutto servono un cucchiaio di curcuma, un cucchiaio di zenzero macinato, un cucchiaio e mezzo di miele e per finire, un pizzico di peperoncino, spremetegli mezzo limone dentro e miscelate il tutto.

La così chiamata “Bomba” è un antibiotico naturale in grado di curare i sintomi influenzali, per chi ha il mal di gola, per chi ha il raffreddore, fino ad arrivare a chi soffre di dolori articolari, molto indicato per favorire la digestione, si può assumere anche pura, in caso invece si volesse indorare la pillola, la si può sciogliere in acqua calda per farla diventare e prendere come una tisana, oppure la si può prendere la mattina, a digiuno, in acqua fredda.

Questa ultima opzione funziona molto bene come toccasana per iniziare al meglio la giornata, come quando si segue ogni cura, va mantenuta quotidianamente, quindi proprio per questo, si consigliano un paio di cucchiai al giorno, così facendo ci si mantiene in forza, ottimo sistema per favorire il sistema immunitario, ottima per prevenire i malanni. Che cosa dire, è proprio un antinfiammatorio naturale, ed è capace di curare anche l’astenia sessuale, che molto spesso, anche tra i meno giovani, è il sintomo di un’eccessiva stanchezza, d’altronde, se l’hanno soprannominata la bomba un motivo ci deve pur essere.

Lo zenzero piace sempre di più agli italiani, con proprietà digestive e antinfiammatorie, prodotto anche in Italia