L’aspirina riduce i rischi di tumore al colon-retto: lo dice uno studio

L’aspirina può ridurre i rischi di tumore al colon-retto ed anche ad altri apparati gastrointestinali

La ricerca è stata portata avanti dall’Unità di Epidemiologia dei Tumori dell’Istituto Mario Negri IRCCS in collaborazione con l’Università degli studi di Milano. I casi presi in esame sono stati 113 e hanno riguardato la relazione che ci può essere tra aspirina e il rischio tumori che riguarda tutto l’apparato digerente.

Di questi casi 45 riguardavano proprio il tumore al colon-retto e poi sono stati considerati anche altri tipi di tumori, ad esempio al pancreas, al fegato e alle vie biliari, all’esofago, allo stomaco, alla testa e al collo.

Assumerla in modo regolare, basterebbero 1-2 a settimana, avrebbe un effetto sulla persona importante, potrebbe ridurre in modo significativo lo sviluppare di queste neoplasie. Le percentuali non sono poi così basse, parliamo del 27% per il colon-retto, del 33% per l’esofago, del 36% per il tumore allo stomaco, del 22% se il tumore è al pancreas, del 38% se parliamo di tumori epatobiliari.

Si considera che è stata fatta una stima che nel 2020 nell’Unione Europea sono previsti circa 175mila morti per tumore al colon-retto in un età compresa tra i 50 e i 74 anni, pensate se tutte queste persone avessero assunto l’aspirina, in percentuale, quante di queste persone si sarebbero potute salvare.

Dagli studi si può dedurre che un maggiore dosaggio di aspirina da una maggiore prevenzione per il rischio del tumore al colon-retto. Bisogna fare attenzione però a non assumere dosi troppo elevate, si potrebbero avere dei rischi di sanguinamento gastrointestinale come altri tipi di emorragia.

Per questo si raccomanda, prima di intraprendere una qualsiasi iniziativa, consultare il proprio medico in modo che vi saprà indicare la dose consigliata.

