Il latte di avena è un alimento buono e a basso impatto ambientale; è quanto risulta da una indagine che mette in evidenza le migliori marche vendute sul mercato. Il test effettuato valuta tantissimi fattori, partendo da quello più importante: la qualità.

Latte di avena: 10 marche esaminate, 8 con risultato “buono”

Il test è stato effettuato da Konsument, mensile dei consumatori austriaci, in collaborazione con Stiftung Warentest, mensile tedesco.

Dal test sono risultati rilevanti otto degli undici prodotti esaminati con punteggio “buono”. Il test non ha evidenziato marche peggiori, ma tutti i prodotti hanno ottenuto comunque un giudizio medio e hanno superato il test con la sufficienza, questo significa che le dieci marche di latte di avena hanno comunque rilasciato dei risultati soddisfacenti. Quindi, non ci sentiamo di classificare le marche in migliori e peggiori, ma solo le marche che hanno soddisfatto il test con punteggi più alti.

Analizziamo il test effettuato evidenziando le marche vendute in Italia che hanno raggiunto un punteggio più alto.

Latte di avena: le marche italiane con punteggi più alti

Ecco le marche italiane che hanno soddisfatto i risultati del test con “buono” per i tanti aspetti esaminati: qualità, sostenibilità, ecc.

Demeter, Alnatura, Milbona ( marchio Lidl), Alpro.

I test effettuati

I test effettuati sul latte di avena si sono orientati su analisi microbiologiche che hanno rilevato il livello di inquinamento minimo. Solo un prodotto (Joya) presentava un contenuto di nichel con valori più alti della media, ma è stato un caso isolato evidenziato dal laboratorio chimico.

Latte di Avena: alcune informazioni sull’etichetta errate

L’etichette di lacune marche esaminate riportavano che il prodotto era senza zucchero o senza zuccheri aggiunti. Queste dichiarazioni creano confusione, in quanto fanno intendere che la dolcezza del latte di avena dipende da una aggiunta artificiale. Queste indicazioni non sono chiare, in quanto la dolcezza del latte di avena dipende dalla produzione: quando gli enzimi scompongono l’amido di grano in zucchero. Questo significa che in media in un litro di latte ci sono circa undici zollette.

Basso impatto ambientale

Il test effettuato dai due giornali ha messo in risalto il minor impatto ambientale dell’avena che secondo gli standard, è l’alimento più rispettoso dell’ambiente, anche rispetto alle mandorle e il riso. L’avena ha bisogno di meno acqua per crescere.

