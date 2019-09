Lavorare e guadagnare bene senza avere una laurea: si può

Tutti cercano di studiare, di laurearsi e ottenere sempre il massimo dalla vita per poi intraprendere una strada ben precisa per lavorare e cercare di guadagnare anche bene. Non tutti sanno però che ci sono lavori in cui si guadagna benissimo e non c’è bisogno di avere una laurea, il famoso pezzo di carta.

Vediamo quali sono i 30 lavori strapagati e senza laurea

1)Controllore di traffico aereo: il salario medio è di 91.000 euro, è il lavoro più pagato per chi non ha una laurea, per diventare un controllore di traffico negli USA basta un diploma di due anni.

2)Gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione: il salario medio è di 92.000 euro, basta un diploma di scuola superiore, il ruolo del dipendente è quello di pianificare e dirigere il sistema dei trasporti delle merci e gestire la loro distribuzione.

3)Operatori di reattori nucleari: il salario medio è di 72.0000 euro e basta un diploma di scuole superiori, ci vuole molto coraggio e poca istruzione. Il compito del dipendente è azionare i comandi, monitorare i dati e in caso eseguire la procedura d’emergenza.

4)Tutor in una società di servizi: il salario medio è di 69.000 euro, basta un diploma superiore. Il compito è supervisionare e coordinare l’attività dei dipendenti che operano in società di servizi e informazioni.

5)Piloti commerciali: il salario base negli Usa è di 86.000 euro, basta aver ottenuto la licenza da pilota commerciale, si guidano aerei ed elicotteri privati.

6)Gestore di servizi funebri: il salario medio è di 84.000 euro, basta un diploma di scuola superiore, non è un lavoro da stare allegri, ma è ben retribuito.

7)Radioterapista: negli Usa il salario medio è 54.000 euro, basta un diploma specifico di due anni.

8)Comandante di nave: il salario medio è di 72.000 euro, basta un diploma di istruzione di secondo grado, si guidano traghetti e rimorchiatori.

9)Distributori di energia e spedizionieri: salario medio è 27.000 euro, basta un diploma secondario, il compito è gestire, regolare e distribuire elettricità o vapore.

10)Detective investigativo: salario medio 76.000 euro, in USA basta un semplice diploma di scuola superiore.

11)Tecnico nucleare: salario medio 99.000 euro, bisogna conseguire un diploma specifico, consiste nell’assistere fisici e ingegneri che lavorano all’interno di impianto nucleare.

12)Gestore di casinò: salario medio è 76.000 euro, basta un diploma di scuola superiore.

13)Installatore e riparatore di ascensori: salario medio 71.000 euro, basta un diploma di scuola secondaria, serve anche un lungo apprendistato per diventare installatore.

14)Tecnologo di medicina nucleare: salario medio 70.000 euro, serve un diploma specifico. Somministra radiofarmaci ai pazienti e osserva le loro reazioni, reazioni che poi vengono registrate in uno scanner che ne riproduce immagini.

15)Tutor dei vigili del fuoco e addetti alla prevenzione: salario medio 72.000 euro, serve un diploma specifico. La persona coordina è supervisiona l’attività dei vigili del fuoco e di chi si occupa di prevenzione.

16)Igienista dentale: salario medio parte da 67.000 euro, serve un diploma apposito.

17)Ispettore dei trasporti: paga annuale 64.000 euro, diploma di scuole superiori, il compito è ispezionare le attrezzature o le merci per garantire la sicurezza dei trasporti.

18)Operatore di impianti elettrici: paga annuale 64.000 euro, diploma di scuole superiori, bisogna controllare ed eseguire la manutenzione degli impianti elettrici.

19)Infermiere professionale: paga annua 67.000 euro, serve un diploma specifico.

20)Ecografista: paga annua 65.000 euro, necessita di un diploma specifico.

21)Sviluppatore di siti web: paga annua 67.000 euro, basta un diploma che ne attesta le competenze.

22)Direttore di un ufficio postale: paga annua 63.000 euro, basta un diploma di scuola superiore.

23)Direttore di azienda agricola: salario medio di 72.000 euro, basta il diploma di scuola superiore.

24)Tecnico di ingegneria aerospaziale: paga annua 61.000 euro, necessità diploma specifico, assiste gli ingegneri che operano nel settore.

25)Tecnologi risonanza magnetica: paga annua 61.000 euro, necessita diploma specifico. Lavorano in ospedale e monitorano la sicurezza e il comfort dei pazienti che si sottopongono a risonanza magnetica.

26)Manager di agenzia immobiliare: paga annuale 64.000 euro, necessità diploma di scuola superiore, è il capo che coordina l’agenzia immobiliare e monitora l’attività dei dipendenti.

27)Operatore raffineria petrolifera: paga annuale 60.000 euro, basta un diploma di scuola superiore.

28)Supervisore dei meccanici: paga annuale 62.000 euro, basta un diploma di scuola superiore, supervisiona e coordina il lavoro dei meccanici in un’officina specializzata.

29)Tecnico in impianto di distribuzione del gas: la paga media è 56.000 euro l’anno, necessita di un diploma scuola superiore e di un lungo apprendistato.

30)Installatore e riparatore di linee elettriche: paga annuale 59.000 euro, basta il diploma di scuola superiore e un lungo apprendistato.

