Lavoro: 1000 dollari al giorno per fare l’assaggiatore di bacon

È l’interessante offerta di un’azienda americana, quella che fa venire l’acquolina in bocca a parecchia gente, in particolare a quelli amanti del bacon. Ci eravamo imbattuti all’iniziativa di fare l’assaggiatore di merendine fino ad arrivare a fare il guardiano di un’isola deserta.

L’offerta

Il noto brand di hamburger Farmer Boys sta cercando un Bacon intern che assaggi tutte le nuove ricette e dia dei consigli su come migliorare il sapore e la qualità dei suoi prodotti. Lo stagista della pancetta non dovrà dimostrare grandi competenze o avere chissà quali studi culinari alla spalle, sarà sufficiente una grande e genuina passione per la carne di maiale. Ad aggiungere ulteriore pregio ed importanza all’offerta, c’è anche una retribuzione davvero allettante; per una giornata di lavoro di 8 ore, si avrà un rimborso di 1000 dollari.

Come candidarsi

Per candidarsi basta aver compiuto 18 anni, non bisogna avere nessuna limitazione riguardo alla nazionalità o al paese di residenza. Per inviare la candidatura è necessario postare una propria foto o un video su Instagram che dimostri la propria passione per il bacon aggiungendo l’hastag #FarmerBoysBaconIntern e il tag al profilo @FarmerBoysFood

Assunzioni Ferrero: cercasi 90 assaggiatori di Nutella, il lavoro che i golosi sognano